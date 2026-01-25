O Sesi Vôlei Bauru se despediu da disputa da Copa Brasil 2026. O time bauruense foi superado em 3 sets a 0 (25x23; 25x23; 27x25) nas quartas de final da competição. O jogo foi disputado no Ginásio do Uberlândia Tênis Clube na noite desse sábado (24).
O próximo desafio da equipe bauruense será contra o Brasília Vôlei, na terça-feira, (27) às 18h30, no Sesi Taguatinga. A partida é válida pela sétima rodada do returno, em confronto adiantado pela Superliga 25-26, com transmissão da Volleyball World TV.
Ao final da partida, Payton Caffrey foi eleita a melhor jogadora em quadra e recebeu o troféu Viva Vôlei. Acosta foi a maior pontuadora do Sesi Vôlei Bauru, com 16 pontos.
O jogo
Para a partida válida pelas quartas de final da Copa Brasil 2026, o Sesi Vôlei Bauru foi pra quadra com o seguinte time titular: Dani Lins, Diana, Kasiely, Acosta, Mayany, Bruna Moraes e Léia.
O primeiro set é de extremo equilíbrio entre as duas equipes, que têm sucesso nas viradas de bola e nos bloqueios, mas com erros nos contra-ataques que mantêm a parcial empatada. Os times trocam lideranças, mas o Sesi Vôlei Bauru é o primeiro a parar o jogo em 19 a 18 após virada no placar do Dentil Praia Clube. O time bauruense recupera a liderança após bloqueio de Mayany, faz 20 a 21 e força a parada do time da casa. Com dois pontos em sequência de Mayany e bom saque de Kasiely, o Sesi Vôlei Bauru abre 21 a 23 e força a segunda parada de Rui Moreira. A equipe mineira conquista a virada de bola e empata no erro bauruense, fazendo 23 a 23 na última interrupção do set. Mantendo a pressão nos saques, o Dentil Praia Clube faz 25 a 23 e fecha o primeiro set.
Os primeiros pontos do segundo set são novamente de equilíbrio, mas o Sesi Vôlei Bauru começa a converter contra-ataques e abre 4 a 7 na primeira parada do Dentil Praia Clube. A equipe de Uberlândia aumenta o volume de jogo e pressiona nos saques, passando em 10 a 9 no primeiro tempo de Henrique Modenesi. O time bauruense passa a ter dificuldade na definição e aumenta os erros, parando novamente em 16 a 12. O Sesi Vôlei Bauru busca se recuperar na parcial, encosta no 19 a 17 após ponto de saque de Dani Lins e leva à segunda parada mineira. A parcial se equilibra mais uma vez e, semelhante ao primeiro set, o time da casa fecha em 25 a 23.
A terceira parcial segue o roteiro da partida, com grande atuação das duas equipes para manter o equilíbrio durante todo o set. O Sesi Vôlei Bauru cresce no jogo e troca pontos sem deixar o adversário ter vantagem, pontuando nos bloqueios e crescendo defensivamente. A primeira parada vem no 19 a 18, após três pontos em sequência do Dentil Praia Clube, forçando o pedido de tempo de Henrique Modenesi. O Sesi Vôlei Bauru volta da parada e retoma a dianteira, pontuando em bloqueio e abrindo 20 a 22 na parada do time mineiro. O time bauruense chega no set point e, com 23 a 24, usa seu último pedido de tempo. O set se estende na boa passagem de saque do Dentil Praia Clube e, no contra-ataque mineiro, o time da casa fecha em 27 a 25.