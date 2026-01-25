O Sesi Vôlei Bauru se despediu da disputa da Copa Brasil 2026. O time bauruense foi superado em 3 sets a 0 (25x23; 25x23; 27x25) nas quartas de final da competição. O jogo foi disputado no Ginásio do Uberlândia Tênis Clube na noite desse sábado (24).

O próximo desafio da equipe bauruense será contra o Brasília Vôlei, na terça-feira, (27) às 18h30, no Sesi Taguatinga. A partida é válida pela sétima rodada do returno, em confronto adiantado pela Superliga 25-26, com transmissão da Volleyball World TV.

Ao final da partida, Payton Caffrey foi eleita a melhor jogadora em quadra e recebeu o troféu Viva Vôlei. Acosta foi a maior pontuadora do Sesi Vôlei Bauru, com 16 pontos.