O Noroeste coleciona mais um empate no Paulistão de 2026 após empatar com a Ponte Preta em 2 a 2, na tarde/noite deste sábado (24), em Campinas.

Apesar de ainda não ter vencido em 5 rodadas, o empate não foi um mal resultado, por ser fora de casa e pelo fato de a Ponte não somar 3 pontos, mantendo-se com forte candidata ao rebaixamento nas três rodadas que faltam para o encerramento da primeira fase. O Noroeste é o penúltimo colocado neste momento, com 4 pontos. A Ponte é a lanterna, com 1 ponto apenas.

Com um bom início de jogo, o Norusca abriu o placar com Denner, aos 18 minutos do primeiro tempo. A Ponte empatou aos 18' com Cristiano e virou aos 34' com Pacheco. Carlão empatou para o Noroeste aos 43' do primeiro tempo. O segundo tempo, apesar de movimentado, não teve gols.