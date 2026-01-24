O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds), concedeu em 2025 o auxílio-aluguel a 288 mulheres vítimas de violência doméstica na Região Administrativa de Bauru, com investimento de R$ 964 mil. O avanço é resultado da maior integração entre prefeituras, Creas (Centros de Referência Especializados de Assistência Social), Cras (Centros de Referência de Assistência Social) e serviços de enfrentamento à violência contra a mulher.
Desde janeiro de 2025, o Estado repassou R$ 11,9 milhões a 4,6 mil beneficiárias para garantir moradia segura e recursos a mulheres que precisam deixar suas casas em razão de risco imediato. A secretária de Desenvolvimento Social, Andrezza Rosalém, destaca que o auxílio representa uma resposta rápida e decisiva para quem enfrenta situações extremas.
"O Auxílio-Aluguel salva vidas. Ele garante que uma mulher possa sair de casa no momento em que mais precisa, com segurança e apoio, e o nosso compromisso é assegurar que nenhuma mulher permaneça em risco por falta de proteção ou rede de acolhimento", afirma.
O crescimento do programa é observado em todas as regiões do estado, com destaque para Campinas, Região Metropolitana de São Paulo, Bauru, São José dos Campos e Ribeirão Preto, que lideram em volume acumulado de concessões e valores repassados. A distribuição regional acompanha a expansão dos fluxos municipais e o fortalecimento das equipes técnicas responsáveis pelas análises sociais.
De acordo Marcelo Salera Ricci, que está à frente da Diretoria de Desenvolvimento Social (DDS), a qualificação dos processos tem sido fundamental para reduzir o tempo entre o atendimento e a liberação do benefício.
"Os municípios têm compreendido o papel do auxílio-aluguel nesse processo de recomeço das mulheres que foram vítimas de violência, o que fez com que a grande maioria tivesse aderido ao benefício ainda neste ano, quando o benefício passou a ser disponibilizado. Nosso desafio agora é ampliar o alcance em cada município que fez a adesão e chegar a cidades que ainda não aderiram", explica o diretor.
Para os próximos meses, a Seds trabalha na ampliação da pactuação com os municípios e na capacitação contínua das equipes nos municípios. "Estamos avançando para que todas as cidades estejam preparadas para ofertar o auxílio com rapidez e sensibilidade social. Nosso objetivo é que todas as mulheres em situação de violência doméstica possam contar com esse auxílio no estado", conclui Andrezza Rosalém.