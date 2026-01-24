O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds), concedeu em 2025 o auxílio-aluguel a 288 mulheres vítimas de violência doméstica na Região Administrativa de Bauru, com investimento de R$ 964 mil. O avanço é resultado da maior integração entre prefeituras, Creas (Centros de Referência Especializados de Assistência Social), Cras (Centros de Referência de Assistência Social) e serviços de enfrentamento à violência contra a mulher.

Desde janeiro de 2025, o Estado repassou R$ 11,9 milhões a 4,6 mil beneficiárias para garantir moradia segura e recursos a mulheres que precisam deixar suas casas em razão de risco imediato. A secretária de Desenvolvimento Social, Andrezza Rosalém, destaca que o auxílio representa uma resposta rápida e decisiva para quem enfrenta situações extremas.

"O Auxílio-Aluguel salva vidas. Ele garante que uma mulher possa sair de casa no momento em que mais precisa, com segurança e apoio, e o nosso compromisso é assegurar que nenhuma mulher permaneça em risco por falta de proteção ou rede de acolhimento", afirma.