Psicólogos e outros profissionais da saúde organizaram para este domingo (25) a I Caminhada Janeiro Branco em Bauru. O objetivo é conscientizar as pessoas sobre a importância do cuidado com a saúde mental. A concentração será a partir das 8h e a saída está prevista para 9h, na Praça da Copaíba, na quadra 18 da avenida Getúlio Vargas.

O grupo seguirá a caminhada com subida em direção à academia Smart Fit e depois a descida até o Corpo de Bombeiros. Após esse percurso, voltará para a Praça da Copaíba. A Escola Bassula Capoeira, com mais de 50 alunos, também irá participar.

Os organizadores pedem que as pessoas usem branco para dar ênfase ao objetivo da caminhada, que é alertar sobre a importância de manter o cuidado com a saúde mental, assim como a física.