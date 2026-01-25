O grupo "Guardiões da Periferia" inicia uma importante mobilização nos bairros de Bauru com foco na orientação sobre a regularização de imóveis. Uma reunião estratégica realizada nesta quinta-feira (22), por meio da diretoria, representada pelo presidente Osvaldy Martins (Ticão), diretores da entidade e líderes comunitários, marcou o início de um trabalho fundamental para as comunidades: a disseminação de informações sobre como regularizar moradias.

O objetivo é oferecer conhecimento acessível para que os moradores compreendam o caminho legal para transformar a posse em propriedade definitiva, garantindo segurança jurídica para suas famílias.

Em muitos bairros, famílias possuem apenas contratos informais ou construções sem projeto aprovado. Para desmistificar esse processo e organizar eventos de orientação técnica à população, o grupo convidou as profissionais Tânia Kamimura Maceri, Fernanda Campeão e Juliana Maceri Triglia, todas com ampla experiência em regularização de imóveis, especialmente em áreas periféricas.