MORADIA EM BAURU

'Guardiões da Periferia' orienta sobre regularização de imóveis


Divulgação
Reunião do grupo na última quinta-feira
Reunião do grupo na última quinta-feira

O grupo "Guardiões da Periferia" inicia uma importante mobilização nos bairros de Bauru com foco na orientação sobre a regularização de imóveis. Uma reunião estratégica realizada nesta quinta-feira (22), por meio da diretoria, representada pelo presidente Osvaldy Martins (Ticão), diretores da entidade e líderes comunitários, marcou o início de um trabalho fundamental para as comunidades: a disseminação de informações sobre como regularizar moradias.

O objetivo é oferecer conhecimento acessível para que os moradores compreendam o caminho legal para transformar a posse em propriedade definitiva, garantindo segurança jurídica para suas famílias.

Em muitos bairros, famílias possuem apenas contratos informais ou construções sem projeto aprovado. Para desmistificar esse processo e organizar eventos de orientação técnica à população, o grupo convidou as profissionais Tânia Kamimura Maceri, Fernanda Campeão e Juliana Maceri Triglia, todas com ampla experiência em regularização de imóveis, especialmente em áreas periféricas.

O projeto levará orientações claras sobre processos de usucapião, regularização de terrenos e legalização de edificações junto à Prefeitura de Bauru, Receita Federal e cartórios. A iniciativa busca facilitar o acesso ao licenciamento e explicar como funciona a averbação do imóvel - passo essencial para que o morador seja, de fato, o proprietário legal de seu patrimônio.

A partir de março de 2026, terá início um rodízio de encontros educativos nos bairros da cidade. “Queremos levar a informação técnica de forma simples para quem mais precisa, oferecendo suporte para que a população saiba como proteger o seu futuro e o de seus filhos”, destaca a organização.

