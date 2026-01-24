A equipe de Eletromecânica do Departamento de Água e Esgoto (DAE) identificou, na noite desta sexta-feira (23), uma falha no funcionamento do sistema de bombeamento do Poço Zona Norte, tornando necessária a realização de manutenção emergencial na unidade.

Os serviços terão início às 7h da manhã deste sábado (24) e deverão seguir ao longo do fim de semana, com previsão de conclusão no final da tarde de domingo (25).

Para minimizar os impactos no abastecimento, o poço Lotes Urbanizados, que também atende ao reservatório da região, continuará operando normalmente. Ainda assim, o fornecimento de água poderá apresentar instabilidade nas regiões do Núcleo Nobuji Nagasawa, Quinta da Bela Olinda, Jardim Ivone, Vila São Paulo, Pousada da Esperança 1 e 2, Nova Bauru, Vargem Limpa, Distrito Industrial IV, Nova Harmonia, Loteamento Empresarial Bauru, e os residenciais Mirante da Colina e Portal da Colina.