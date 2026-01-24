Símbolo da história automotiva brasileira e paixão nacional, o Fusca foi celebrado em 20 de janeiro com o Dia Nacional do Fusca, reunindo gerações de admiradores, colecionadores e clubes em todo o país.
Para marcar a data, a Niterra, detentora da marca NGK, referência global em sistemas de ignição, reforça a importância de cuidados específicos com a manutenção, especialmente da ignição, para garantir o bom funcionamento e a preservação de carros clássicos.
Apesar de sua reconhecida robustez e simplicidade mecânica, o Fusca exige atenção especial, principalmente por se tratar de um veículo que, em muitos casos, roda com menor frequência ou permanece longos períodos parado.
Nessas condições, o sistema de ignição assume papel ainda mais relevante para evitar falhas, desgaste prematuro e dificuldades de partida.
"Nos carros clássicos, a manutenção preventiva é ainda mais importante. Um sistema de ignição eficiente garante partidas mais fáceis, funcionamento estável e ajuda a preservar o motor, respeitando as características originais do veículo. Veículos com carburador tendem a provocar uma maior carbonização das velas de ignição, por trabalharem com uma mistura ar/combustível mais rica, necessitando uma mão de obra mais especializada no momento da manutenção do sistema de carburação", afirma Hiromori Mori, consultor de Assistência Técnica da Niterra do Brasil.
"No caso do Fusca, a vela de ignição correta faz toda a diferença para manter a confiabilidade que tornou o modelo um ícone."
Principais cuidados
1- Utilizar velas de ignição corretas e dentro das especificações originais: sempre é importante estar de acordo com as orientações da montadora, respeitando grau térmico e aplicação adequada ao motor.
2- Realizar inspeções periódicas das velas: mesmo em veículos que rodam pouco, é preciso verificar o desgaste, carbonização ou oxidação.
3- Atentar-se ao estado dos cabos de ignição; para garantir o bom isolamento elétrico e evitar fuga de corrente elétrica.
4- Verifique outros componentes do sistema de ignição; Além dos itens de desgaste como velas, devemos verificar o platinado, rotor, bobina, diafragma do avanço a vácuo, acionamento do avanço dinâmico e folga no eixo do distribuidor. Como possuem mais componentes, há uma série de itens de inspeção e regulagens.
4- Manter o sistema de ignição sempre bem regulado: essa ação contribui para uma queima eficiente da mistura ar-combustível.
5- Evitar componentes de procedência duvidosa: essas peças podem comprometer o funcionamento do motor e a integridade de peças originais.
6- Evite o envelhecimento do combustível: em veículos pouco utilizados, pode ocorrer o envelhecimento do combustível armazenado no tanque. O ideal é que o veículo seja utilizado frequentemente evitando o envelhecimento do combustível. Para veículos que irão ficar muito tempo parados há procedimentos específicos para evitar os problemas de envelhecimento do combustível, consulte o seu mecânico quanto a necessidade e procedimentos necessários.
Velas de metal nobre
Além das velas convencionais, hoje já existem opções de velas de ignição com metais nobres, como o irídio e platina para as velas de rosca mais longas, que também podem ser utilizadas em Fuscas, observando a compatibilidade com o tipo de cabeçote utilizado no motor.
Os motores desses veículos possuem dois tipos de cabeçote, de rosca curta e longa, respeitar as especificações corretas de aplicação é fundamental.
As velas de irídio e platina se destacam pelo eletrodo central mais fino, que favorece uma centelha mais precisa e estável, contribuindo para partidas mais rápidas, funcionamento mais uniforme do motor e melhor eficiência da queima, mesmo em veículos que ficam longos períodos parados.
Outro benefício das velas de metais nobres é a maior durabilidade em comparação às velas tradicionais, o que reduz a necessidade de substituições frequentes, uma vantagem especialmente interessante para carros clássicos preservados.
No entanto, é fundamental que o proprietário ou restaurador avalie o uso desse tipo de vela de acordo com o projeto original do motor, sempre observando o grau térmico correto e a recomendação técnica adequada, garantindo confiabilidade sem comprometer a originalidade e o desempenho característicos do Fusca.