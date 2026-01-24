Símbolo da história automotiva brasileira e paixão nacional, o Fusca foi celebrado em 20 de janeiro com o Dia Nacional do Fusca, reunindo gerações de admiradores, colecionadores e clubes em todo o país.

Para marcar a data, a Niterra, detentora da marca NGK, referência global em sistemas de ignição, reforça a importância de cuidados específicos com a manutenção, especialmente da ignição, para garantir o bom funcionamento e a preservação de carros clássicos.

Apesar de sua reconhecida robustez e simplicidade mecânica, o Fusca exige atenção especial, principalmente por se tratar de um veículo que, em muitos casos, roda com menor frequência ou permanece longos períodos parado.