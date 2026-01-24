Para 8 em cada 10 empresários do setor industrial, a alta do juros é o maior obstáculo na obtenção de crédito de curto e médio prazo, segundo levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI). A taxa Selic, hoje a 15%, está no maior patamar em quase 20 anos.

No caso de crédito de longo prazo (com vencimento acima de cinco anos), o percentual de empresários que culpam a Selic pela dificuldade em obter financiamento é de 71% ?ou seja, 7 em cada 10.

Segundo as empresas, outro obstáculo é a necessidade de garantias reais, como imóveis. Para 32%, a obtenção de crédito de médio e curto prazo se torna mais difícil devido a essa exigência, enquanto 31% acreditam que o mesmo ocorre no caso do crédito de longo prazo.