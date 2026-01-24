A impaciência não é apenas um traço de temperamento; no fundo é um erro de cálculo espiritual e emocional. Vivemos numa cultura de gratificação instantânea, em que esperar parece perda de tempo. Mas a impaciência cobra um preço alto: ela nos empurra a aceitar "o pouco" exatamente quando Deus está preparando "o muito".

O apologista C. S. Lewis descreve essa tendência com uma frase cortante: "Somos criaturas de coração dividido; Contentamo-nos com muito pouco". A impaciência é isso: trocar o que tem valor duradouro por um alívio imediato. A Escritura ilustra esse perigo na vida de Esaú. Faminto e impaciente, ele vendeu sua primogenitura por um prato de lentilhas (Gn 25.29-34). O alívio veio na hora; o prejuízo, para sempre. Hebreus lembra que ele depois chorou, mas já era tarde (Hb 12.16,17). A impaciênci a nos deixa míopes: ela amplifica a urgência do agora e apaga a visão do que Deus está construindo adiante. Quando damos ouvidos a essa pressa, passamos a trocar o propósito por um alívio momentâneo — conforto que dura pouco e custa caro.

Muitas vezes confundimos movimento com progresso. No trabalho, na carreira e até nas finanças, a ansiedade produz decisões por impulso — aquela necessidade de "fazer alguma coisa" só para calar a inquietação. No mercado, isso aparece como overtrading: operar em excesso, sem critério. Na vida, é o mesmo padrão: agarrar qualquer oportunidade, aceitar qualquer retorno, entrar em qualquer relação, só para preencher o vazio da espera. Por isso Provérbios ensina: "Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva, à pobreza" (Pv 21.5).