24 de janeiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
COLUNISTA

O custo da impaciência


| Tempo de leitura: 4 min
Facebook Whatsapp Twitter

A impaciência não é apenas um traço de temperamento; no fundo é um erro de cálculo espiritual e emocional. Vivemos numa cultura de gratificação instantânea, em que esperar parece perda de tempo. Mas a impaciência cobra um preço alto: ela nos empurra a aceitar "o pouco" exatamente quando Deus está preparando "o muito".

O apologista C. S. Lewis descreve essa tendência com uma frase cortante: "Somos criaturas de coração dividido; Contentamo-nos com muito pouco". A impaciência é isso: trocar o que tem valor duradouro por um alívio imediato. A Escritura ilustra esse perigo na vida de Esaú. Faminto e impaciente, ele vendeu sua primogenitura por um prato de lentilhas (Gn 25.29-34). O alívio veio na hora; o prejuízo, para sempre. Hebreus lembra que ele depois chorou, mas já era tarde (Hb 12.16,17). A impaciênci a nos deixa míopes: ela amplifica a urgência do agora e apaga a visão do que Deus está construindo adiante. Quando damos ouvidos a essa pressa, passamos a trocar o propósito por um alívio momentâneo — conforto que dura pouco e custa caro.

Muitas vezes confundimos movimento com progresso. No trabalho, na carreira e até nas finanças, a ansiedade produz decisões por impulso — aquela necessidade de "fazer alguma coisa" só para calar a inquietação. No mercado, isso aparece como overtrading: operar em excesso, sem critério. Na vida, é o mesmo padrão: agarrar qualquer oportunidade, aceitar qualquer retorno, entrar em qualquer relação, só para preencher o vazio da espera. Por isso Provérbios ensina: "Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva, à pobreza" (Pv 21.5).

A pressa empobrece porque nos rouba o discernimento. E aqui entra uma palavra-chave: clareza. Clareza é enxergar quem você é diante de Deus, qual é sua missão e quais limites você não negocia. Sem clareza, qualquer alçapão parece salvação; mas com clareza, você percebe que algumas "portas abertas" são armadilhas. Ter clareza é ter coragem de dizer "não" ao bom para poder dizer "sim" ao excelente. Esperar, portanto, não é passividade. Esperar é uma atividade espiritual intensa: permanecer fiel enquanto o tempo faz seu trabalho. É sustentar a obediência no intervalo entre a promessa e o cumprimento. Nesse "vão" Deus forma caráter, aprofunda fé e purifica motivações. O silêncio revela intenções; o deserto revela dependência. Spurgeon, teólogo inglês, dizia que paciência é descansar na certeza de que Deus sabe o que está fazendo.

Muitas decisões que chamamos de "estratégicas" são, na verdade, desistências disfarçadas. É como voltar ao Egito porque a caminhada até a Terra Prometida parece longa e difícil demais. Mas a Palavra nos adverte: "Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos" (Gl 6.9). A colheita tem tempo próprio. Quando a impaciência assume o controle, a régua baixa: baixamos padrões morais, profissionais e relacionais para aliviar desconfortos imediatos. Se você aceita qualquer retorno, perde a liberdade de escolher com sabedoria e passa a viver do que dá "resultado agora". Se aceita qualquer relação, dilui sua identidade e se afasta do que Deus chamou você para ser. Se aceita qualquer atalho, talvez ganhe velocidade por um momento — mas paga com os perigos ocultos.

É aqui que a clareza protege o coração. Ela permite suportar o desconforto temporário da solidão, da escassez ou do "ainda não", em nome de uma construção sólida e eterna. Clareza sustenta o tempo: dá suporte emocional para atravessar o deserto sem vender a promessa. Clareza também filtra vozes: nem todo convite é chamado; nem toda urgência é direção; nem toda "oferta imperdível" é vontade de Deus.

Jamais negocie sua clareza. A vida e as opiniões ao redor tentarão convencê-lo de que "melhor um pássaro na mão do que dois voando". Mas, no Reino de Deus, às vezes o "pássaro na mão" é só distração para que você não perceba a águia que está prestes a pousar. Isaías promete: "Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças; subirão com asas como águias; correrão e não se cansarão; caminharão e não se fatigarão" (Is 40.31). A espera no Senhor não enfraquece; ela renova. A impaciência é um imposto que o ansioso paga; mas o sábio se recusa a entregar. Mantenha sua régua alta. Guarde seu coração. Suporte o processo. A Bíblia garante que o impaciente peca (cf. Provérbios 19.2). O futuro que Deus desenha para você exige que você sobreviva ao desconforto de "não ter agora" para receber "no tempo certo". Pense nisso. Bom dia.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários