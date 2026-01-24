Bauru recebe neste sábado (24) e domingo (25), nomes de destaque do atletismo e da Corrida de Orientação em um evento inédito na cidade. Pela primeira vez, o atleta Wellington Cipó participa de uma Corrida de Orientação em Bauru, modalidade que une corrida, leitura de mapa, tomada de decisão e estratégia - onde pensar bem pode ser tão importante quanto correr rápido.

Wellington Cipó possui uma trajetória marcante no atletismo nacional e internacional. É campeão da SP City Half Marathon (2024), campeão das Dez Milhas Garoto (2018), já liderou a tradicional Corrida Internacional de São Silvestre e conquistou o 6º lugar na edição de 2021.

Também se destacou em provas internacionais, como a Maratona de Berlim, onde foi o melhor brasileiro em algumas edições.