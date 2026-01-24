Bauru recebe neste sábado (24) e domingo (25), nomes de destaque do atletismo e da Corrida de Orientação em um evento inédito na cidade. Pela primeira vez, o atleta Wellington Cipó participa de uma Corrida de Orientação em Bauru, modalidade que une corrida, leitura de mapa, tomada de decisão e estratégia - onde pensar bem pode ser tão importante quanto correr rápido.
Wellington Cipó possui uma trajetória marcante no atletismo nacional e internacional. É campeão da SP City Half Marathon (2024), campeão das Dez Milhas Garoto (2018), já liderou a tradicional Corrida Internacional de São Silvestre e conquistou o 6º lugar na edição de 2021.
Também se destacou em provas internacionais, como a Maratona de Berlim, onde foi o melhor brasileiro em algumas edições.
Outro destaque especial do evento é a participação da atleta Claudia Hayakawa, referência nacional na Corrida de Orientação.
Claudia foi a melhor atleta brasileira da modalidade durante as Surdolimpíadas de 2025, realizadas no Japão - um feito que reforça a relevância técnica e inclusiva da competição, além de chamar a atenção para uma modalidade ainda pouco conhecida do grande público.
A 1ª Corrida de Orientação de Rua de Bauru acontece no dia 25 de janeiro na Fazenda Jaguacy, em um ambiente totalmente preparado para iniciantes. Antes da prova, os participantes recebem um breve treinamento, com orientações básicas para aprender a se orientar no mapa e realizar o percurso com segurança.
A prova é organizada por Álvaro, da Autidó Corrida de Orientação, que destaca a importância do evento para a cidade. "Receber atletas desse nível é um privilégio para Bauru. Além de incentivar o esporte, mostramos que a Corrida de Orientação é acessível, educativa e desafiadora para todos", afirma o organizador.
A Corrida de Orientação estimula não apenas o condicionamento físico, mas também o raciocínio rápido, a autonomia e a estratégia, atraindo tanto atletas experientes quanto pessoas que nunca participaram da modalidade.
SERVIÇO
Inscrições: encerradas
Local: Fazenda Jaguacy - Bauru/SP - Data: 25 de janeiro de 2026, às7h30