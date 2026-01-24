A clínica de Tênis de Mesa Cláudio Massad foi encerrada neste domingo com sucesso, no ginásio da Luso Bauru. Ministrado pelo medalhista paralímpico Cláudio Massad, referência nacional e internacional no esporte, o curso contou com mais de 80 alunos, de várias cidades de São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro.
O evento teve como principal foco o desenvolvimento de mesatenistas no esporte, desde o amador ao profissional. A programação ainda incluiu palestras e debates sobre temas fundamentais para a formação esportiva.
Um dos alunos foi Maicon Pereira, técnico em eletrônica, mas apaixonado pelo tênis de mesa. Ele veio da capital paulista com a esposa e dois filhos adolescentes para participar da Clínica. "A gente gostou muito de ficar 4, 5 dias focados só no esporte, vivendo a experiência de atleta, algo que poucas vezes tivemos acesso. Foi muito legal essa experiência e espero voltar nas próximas", afirmou.
A clínica também teve participação de atletas com deficiência. Um deles foi Roberto Morand, portador de Parkinson. "Já vim em outras clínicas na região, mas nunca com tanto conteúdo profissional quanto essa. Tive todo o suporte, o Claudião é uma pessoa excepcional. Já falei com ele que irei lutar pelo título mundial para Pessoas com Parkinson em outubro e quero fazer outro treinamento semelhante a esse como preparação pra essa competição", afirmou.
O evento teve o suporte de professores que auxiliaram os atletas ao lado de Massad, com nomes como o campeão mundial paralímpico Paulo Salmin e ainda sparrings como a campeã brasileira Jéssica Prates, de Marília.
"Foi um evento maravilhoso, superou minhas expectativas. Só tenho agradecer a todos que trabalharam no staff, treinadores e patrocinadores. Já estamos de olho nos próximos, para trazer mais atletas de alto nível, evoluindo, trabalhando cada vez mais para ter uma clínica de excelência. O objetivo é propagar o tênis de mesa e quero levar meu conhecimento não só aqui em Bauru, mas ainda internacionalizar esse evento em breve", afirmou Cláudio Massad.
A clínica foi apoiada por Palamin Soluções em Impressão, Multidrive, Colégio Prevê, Agência Blackstar de Marketing Digital, Joola, Kazoolo, Escritório Solução Contabilidade e FW Sports & Education.
Cláudio Massad é atleta profissional de tênis de mesa, medalhista de bronze nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024 e campeão Parapan-Americano em Santiago 2023. Representa o SESI-SP, é comentarista do SporTV e figura entre os melhores do mundo na classe 10, com 48 medalhas internacionais. Referência em superação e alto rendimento, inspira atletas em todo o Brasil.