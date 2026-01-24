A clínica de Tênis de Mesa Cláudio Massad foi encerrada neste domingo com sucesso, no ginásio da Luso Bauru. Ministrado pelo medalhista paralímpico Cláudio Massad, referência nacional e internacional no esporte, o curso contou com mais de 80 alunos, de várias cidades de São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro.

O evento teve como principal foco o desenvolvimento de mesatenistas no esporte, desde o amador ao profissional. A programação ainda incluiu palestras e debates sobre temas fundamentais para a formação esportiva.

Um dos alunos foi Maicon Pereira, técnico em eletrônica, mas apaixonado pelo tênis de mesa. Ele veio da capital paulista com a esposa e dois filhos adolescentes para participar da Clínica. "A gente gostou muito de ficar 4, 5 dias focados só no esporte, vivendo a experiência de atleta, algo que poucas vezes tivemos acesso. Foi muito legal essa experiência e espero voltar nas próximas", afirmou.