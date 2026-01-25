A equipe de atletismo da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) deu início à temporada 2026, participando de suas primeiras competições oficiais do ano. Os atletas Victor Ramos e Izabela Oliveira representaram a entidade no Torneio FAP e no Campeonato Paranaense Indoor, realizados nos dias 17 e 18 de janeiro, em Cascavel (PR), com organização da Federação de Atletismo do Paraná.

As competições tiveram como principal objetivo avaliar o desempenho dos atletas após o período inicial de preparação, iniciado em novembro de 2025, servindo como importante termômetro para o planejamento da temporada.

No salto em distância, Victor Gabriel Ramos foi destaque ao conquistar o primeiro lugar nas duas competições. O atleta alcançou a marca de 7,09 metros no Campeonato Paranaense Indoor e melhorou ainda mais seu desempenho no Torneio FAP, saltando 7,29 metros e confirmando a boa fase neste início de ano.