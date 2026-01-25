A equipe de atletismo da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) deu início à temporada 2026, participando de suas primeiras competições oficiais do ano. Os atletas Victor Ramos e Izabela Oliveira representaram a entidade no Torneio FAP e no Campeonato Paranaense Indoor, realizados nos dias 17 e 18 de janeiro, em Cascavel (PR), com organização da Federação de Atletismo do Paraná.
As competições tiveram como principal objetivo avaliar o desempenho dos atletas após o período inicial de preparação, iniciado em novembro de 2025, servindo como importante termômetro para o planejamento da temporada.
No salto em distância, Victor Gabriel Ramos foi destaque ao conquistar o primeiro lugar nas duas competições. O atleta alcançou a marca de 7,09 metros no Campeonato Paranaense Indoor e melhorou ainda mais seu desempenho no Torneio FAP, saltando 7,29 metros e confirmando a boa fase neste início de ano.
Izabela Oliveira também conquistou o primeiro lugar nas duas provas que disputou no salto em altura. A atleta venceu o Campeonato Paranaense Indoor com a marca de 1,55 metro e voltou a conquistar o primeiro lugar no Torneio FAP, ao atingir 1,60 metro.
De acordo com o treinador Maurício Birelo, o desempenho atende às expectativas da comissão técnica. "Os atletas tiveram um bom desempenho e, a partir de agora, entram em um período de preparação mais específica, com foco nas principais competições do ano, como o Troféu Adhemar Ferreira da Silva e o Troféu Brasil", afirmou.
A participação nas provas em Cascavel marca o início de um calendário intenso para o atletismo da ABDA em 2026, reforçando o trabalho de formação e alto rendimento desenvolvido pela entidade.