O Conselho Municipal de Atenção à Diversidade Sexual e Gênero (CADS) abriu as inscrições para a eleição de representantes do biênio 2026 a 2028, em Bauru. Pela primeira vez, candidatas e candidatos da sociedade civil poderão se inscrever de forma individual, utilizando o CPF, e não apenas por meio de organizações. O prazo para inscrição vai até o dia 28 de janeiro.

De acordo com Amanda Bassoli, presidenta do CADS, o conselho passa por mudanças importantes neste biênio. "Trata-se de um órgão com participação do poder público e da sociedade civil. Antes, a composição era de 12 conselheiros e tínhamos caráter apenas consultivo. Com a nova lei, o CADS passa a ser deliberativo, o que amplia o poder de decisão e fortalece a participação popular. A nova estrutura prevê 16 membros, sendo oito representantes do poder público e oito da sociedade civil, além da criação de um fundo municipal", explica.

Ainda segundo a presidenta, podem se inscrever para concorrer às vagas destinadas à sociedade civil tanto organizações constituídas há pelo menos um ano, com sede em Bauru e atuação na defesa dos direitos LGBTQIAPN , quanto representantes da comunidade na condição de pessoas físicas. "É importante ressaltar que, entre as vagas previstas, será garantida ao menos uma para pessoa integrante da comunidade T, incluindo transexuais, travestis ou transgêneros", conclui Bassoli.