O Conselho Municipal de Atenção à Diversidade Sexual e Gênero (CADS) abriu as inscrições para a eleição de representantes do biênio 2026 a 2028, em Bauru. Pela primeira vez, candidatas e candidatos da sociedade civil poderão se inscrever de forma individual, utilizando o CPF, e não apenas por meio de organizações. O prazo para inscrição vai até o dia 28 de janeiro.
De acordo com Amanda Bassoli, presidenta do CADS, o conselho passa por mudanças importantes neste biênio. "Trata-se de um órgão com participação do poder público e da sociedade civil. Antes, a composição era de 12 conselheiros e tínhamos caráter apenas consultivo. Com a nova lei, o CADS passa a ser deliberativo, o que amplia o poder de decisão e fortalece a participação popular. A nova estrutura prevê 16 membros, sendo oito representantes do poder público e oito da sociedade civil, além da criação de um fundo municipal", explica.
Ainda segundo a presidenta, podem se inscrever para concorrer às vagas destinadas à sociedade civil tanto organizações constituídas há pelo menos um ano, com sede em Bauru e atuação na defesa dos direitos LGBTQIAPN , quanto representantes da comunidade na condição de pessoas físicas. "É importante ressaltar que, entre as vagas previstas, será garantida ao menos uma para pessoa integrante da comunidade T, incluindo transexuais, travestis ou transgêneros", conclui Bassoli.
As inscrições podem ser realizadas pelo e-mail conselhossmasbauru@gmail.com ou presencialmente na Casa dos Conselhos, localizada na rua Cussy Junior, 3-80, Centro. Os interessados devem encaminhar a qualificação completa e a ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada, conforme os modelos anexos ao edital publicado no diário oficial do dia 15 de janeiro.
A eleição está prevista para o dia 11 de fevereiro, na Casa dos Conselhos. "O papel do CADS é assessorar e acompanhar a implementação de políticas públicas para a comunidade, além de propor à administração pública o desenvolvimento de atividades que contribuam para a integração cultural, econômica, social e política dessa população", finaliza Amanda.
O CADS possui 16 representantes titulares, com igual número de suplentes, sendo oito representantes do poder público e oito representantes da sociedade civil.
Do Poder Público
- 1 representante da Secretaria Municipal de Assistência Social
- 1 representante da Secretaria Municipal de Cultura
- 1 representante da Secretaria Municipal da Saúde
- 1 representante da Secretaria Municipal da Educação
- 1 representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação
- 1 representante da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
- 1 representante do 4º Batalhão de Polícia Militar do Interior
- 1 representante da Delegacia Seccional da Polícia Civil do Estado de São Paulo
Da Sociedade Civil
- 5 representantes de entidades de classe, conselhos profissionais ou organizações da sociedade civil legalmente constituídas há pelo menos um ano, com sede no município de Bauru e atuação na defesa dos direitos LGBTQIAPN , eleitos por processo público
- 3 representantes da população LGBTQIAPN , como pessoas físicas residentes no município de Bauru, eleitos por processo público