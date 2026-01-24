O número de Carteiras Nacionais nde Habilitação (CNHs) suspensas e cassadas em Bauru triplicou em um ano, segundo dados divulgados pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP). Em 2024, foram 278 carteiras suspensas ou cassadas no município. Já em 2025 esse total saltou para 873, um aumento superior a três vezes.

O crescimento também é expressivo na Superintendência de Bauru, que engloba 58 cidades da região. Nesse recorte, o total de CNHs suspensas passou de 1.125 em 2024 para 12.535 em 2025, número 11 vezes maior em comparação ao ano anterior.

De acordo com o chefe do Grupo de Orientação ao Trânsito, Michel Batista, as suspensões da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ocorrem principalmente pelo acúmulo de pontos decorrentes de multas ou pelo cometimento de infrações autossuspensivas, consideradas gravíssimas. Entre elas estão dirigir sob efeito de álcool ou se recusar a realizar o teste do bafômetro, disputar rachas, manobras perigosas, exceder em mais de 50% o limite de velocidade, ameaçar pedestres e deixar de prestar socorro.