O número de Carteiras Nacionais nde Habilitação (CNHs) suspensas e cassadas em Bauru triplicou em um ano, segundo dados divulgados pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP). Em 2024, foram 278 carteiras suspensas ou cassadas no município. Já em 2025 esse total saltou para 873, um aumento superior a três vezes.
O crescimento também é expressivo na Superintendência de Bauru, que engloba 58 cidades da região. Nesse recorte, o total de CNHs suspensas passou de 1.125 em 2024 para 12.535 em 2025, número 11 vezes maior em comparação ao ano anterior.
De acordo com o chefe do Grupo de Orientação ao Trânsito, Michel Batista, as suspensões da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ocorrem principalmente pelo acúmulo de pontos decorrentes de multas ou pelo cometimento de infrações autossuspensivas, consideradas gravíssimas. Entre elas estão dirigir sob efeito de álcool ou se recusar a realizar o teste do bafômetro, disputar rachas, manobras perigosas, exceder em mais de 50% o limite de velocidade, ameaçar pedestres e deixar de prestar socorro.
Já a cassação da CNH ocorre quando há reincidência em infrações autossuspensivas ou quando o motorista comete qualquer infração enquanto já está com o direito de dirigir suspenso. Depois de esgotadas as possibilidades de defesa, o condutor perde a habilitação e só pode voltar a dirigir depois de dois anos, sendo obrigado a refazer todo o processo de habilitação.
O Detran destaca que parte desse aumento está relacionada a uma mudança na legislação ocorrida em outubro de 2021. Até então, o prazo para a abertura de processos de suspensão e cassação podia chegar a cinco anos após a infração. Com a nova regra, o período foi reduzido para 180 dias, quando não há recurso, ou 360 dias, quando o motorista apresenta defesa.
Outro fator é a mudança no sistema de pontuação, em vigor desde 2020. O modelo passou a ser progressivo, considerando a gravidade das infrações cometidas em um período de 12 meses. O limite é de 40 pontos para quem não comete infração gravíssima, 30 pontos para quem comete uma, e 20 pontos para quem registra duas ou mais infrações gravíssimas. Para motoristas que exercem atividade remunerada, o limite permanece em 40 pontos, com a possibilidade de realizar um curso preventivo de reciclagem ao atingir 30 pontos, evitando a suspensão.
Comportamento
Para o especialista em Engenharia e Segurança Viária Archimedes Raia Júnior, o expressivo aumento no número de CNHs suspensas e cassadas em Bauru e na região não pode ser explicado apenas pelo represamento de processos do Detran, decorrente da mudança de prazos ocorrida em 2021 e agravada pela pandemia. Embora esse fator administrativo ajude a justificar o salto nos números, ele avalia que há outros elementos relevantes.
Na análise do especialista, "há uma piora perceptível no comportamento dos motoristas, marcada pelo desrespeito crescente às leis de trânsito, avanço de sinal vermelho, uso excessivo do celular ao volante, paradas irregulares e imprudência generalizada, especialmente entre motociclistas". Segundo Raia Júnior, essa conduta reflete um trânsito cada vez mais agressivo, estressado e distraído, cenário que se intensificou no período pós-pandemia.
Outro ponto é o aumento da fiscalização, como a ampliação do número de radares e operações pontuais, fatores que têm relação direta com o crescimento das penalidades. Ele alerta, no entanto, que os números de cassações e suspensões variam conforme a intensidade da fiscalização, o que exige cautela na análise. O especialista também chama atenção para problemas estruturais, como a deficiência na formação de condutores, as mudanças frequentes nas regras de pontuação da CNH e a falta de uma política contínua de educação para o trânsito.