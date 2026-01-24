Está chegando ao final a 'gestão' Orlando Costa Dias (PSD) à frente do governo de Bauru. O vice-prefeito assumiu interinamente o cargo com a licença de 10 dias da prefeita Suellen Rosim (PSD). Orlando faz uma governança das mais discretas, sem movimentos bruscos e, consequentemente, sem riscos.

O vice-prefeito segue firme em seu propósito de ser candidato a prefeito em 2028, de preferência (e como prioridade) com apoio de Suéllen. Talvez isso explique, em grande medida, a cautela de Orlando, que prefere nem dar entrevistas neste período de interinidade. A discrição também faz parte de seu estilo.

'Deixa pra 2029...'

Orlando foi perguntado pela coluna se já havia providenciado a colocação de sua fotografia na galeria dos prefeitos de Bauru, que fica logo na entrada do terceiro andar do Palácio das Cerejeiras. Por estar ocupando o cargo de prefeito, ele teria direito à foto para a história, mas afirmou, sem pestanejar: "Deixa para 2029....". Confiança e determinação são importantes em política.