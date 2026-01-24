Os mestrados foram criados para capacitar o corpo docente e formar profissionais competentes na arte de analisar e pensar, na arte de criar e inovar. Não se pode cobrar capacidade de inovação, sem ensinar a analisar e a refletir. Mas, alguns mestrados se perderam e acabam dando título de mestre sem capacitar para a vida acadêmica. Mestrado é apreender a ensinar!

Nas faculdades com conceitos ruins nas avaliações, quem ensina os graduandos a pensar? São os tutores, mentores, estágiários, preceptores, mestrandos, doutorandos e profissionais que não têm formação filosófica e pedagógica para ensinar as pessoas a pensar e adquirir uma capacidade analítica e crítica. Eles ensinam apenas o fazer técnico.

Na Grécia, os escravos levavam as crianças para todos os lugares. Eram filhos dengados e ricos que já se achavam poderosos. Os escravos para não serem punidos por discordar das crianças, tinham que se virarem. Criaram técnicas, modos e outras artimanhas para conseguirem o objetivo, hoje conhecidas como metodologia de ensino. Este tipo de escravo passou a ser conhecido como “pedagogo” ou guia de crianças. Aprenderam a tratar, trabalhar e educar as crianças pela necessidade de preservar a vida.

Educar é induzir a busca e a reflexão para se construir o conhecimento em si mesmo. Se a informação chega e você e não interioriza, isto continua sendo informação, logo esquecemos. A informação vira conhecimento a partir do momento que a mente reflete, analisa, questiona e conclui.

As pessoas adoram protocolos, pois “acredita-se” que sejam informações testadas, mas principalmente porque não precisam analisar e pensar sobre elas. O uso de um protocolo é automático e nem se questiona, não se inova, não se evolui. O uso de protocolos é técnico, não estimula criatividade e inovação, só o consumo.