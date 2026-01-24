O Sesi Vôlei Bauru iniciará uma semana de confrontos como visitante. O primeiro dos três jogos fora de casa será contra o Dentil Praia Clube, pelas quartas de final da Copa Brasil 2026. O duelo eliminatório será neste sábado, 24, às 21h, no Ginásio do Uberlândia Tênis Clube, com transmissão do Sportv 2 e Volleyball World TV.
As quartas de final da Copa Brasil são decididas entre as oito melhores equipes do primeiro turno da Superliga. O Sesi Vôlei Bauru jogará como visitante nessa etapa da competição pois terminou o primeiro turno abaixo do adversário na classificação.
O vencedor do confronto entre Sesi Vôlei Bauru (classificado em 6º) e Dentil Praia Clube (3º) enfrentará a equipe que se classificar entre Gerdau Minas (2º) e Sancor Seguros Vôlei Maringá (7º). As semifinais e a final serão disputadas em Londrina (PR) nos dias 27 e 28 de fevereiro.
Retrospecto
O Sesi Vôlei Bauru chega para o confronto da Copa Brasil em boa fase, vencendo seus três jogos em 2026 e perdendo apenas um set (3x1 contra o Renasce Sorocaba, e 3x0 contra Batavo Mackenzie e Paulistano Barueri). Já o time de Uberlândia chega após derrota em casa para o Sesc Flamengo, por 3 sets a 1.
Na atual temporada, as duas equipes se encontraram uma vez, no primeiro turno da liga nacional, com vitória em casa para o Dentil Praia Clube. Nas últimas edições da Copa Brasil, o confronto foi marcado por equilíbrio: em 2024, o time mineiro saiu vitorioso, em casa, por 3 a 2; enquanto em 2025, já na semifinal, o Sesi Vôlei Bauru se classificou para a final vencendo por 3 a 1.
Estatísticas
Somando todas as competições da temporada (Paulista, Supercopa e Superliga), Bruna Moraes lidera o Sesi Vôlei Bauru em pontos, com 289 no total. Também considerando os três torneios, são 72 bloqueios para Mayany, a melhor jogadora do time bauruense no fundamento. Nesse cenário, Dani Lins lidera a equipe de Bauru em pontos de saque, com 16.
"Maratona" fora de casa
O confronto no sábado contra o Dentil Praia Clube inicia uma sequência de jogos como visitante para o Sesi Vôlei Bauru. Após viajar para Uberlândia (MG) para o confronto da Copa Brasil, o time se desloca para Brasília (DF) para enfrentar a equipe do Brasília Vôlei no dia 27, terça-feira, e após isso, viaja para o Rio de Janeiro (RJ) para enfrentar o Fluminense.
A partida em Brasília, no dia 27, será às 18h30, válida em confronto adiantado da sétima rodada do returno da Superliga. Já a disputa contra o Fluminense, no Ginásio do Hebraica, será na sexta-feira, 30, às 20h, pela quinta rodada do segundo turno.
Copa Brasil 2026 de Vôlei Feminino
Quartas de Final
Dentil Praia Clube x Sesi Vôlei Bauru I 24/01 – 21h I Ginásio do Uberlândia Tênis Clube, Uberlândia (MG)