Buracos, calçadas trincadas e dificuldade de circulação têm marcado a rotina dos moradores da rua Frederico Pagani, no bairro Quinta da Bela Olinda, em Bauru, desde as chuvas de dezembro. Consultada pelo JCNET, a Secretaria de Infraestrutura (Obras) anuncia uma vistoria no bairro, prevista para a próxima semana.
Segundo a moradora Natália Santos, os buracos surgiram após as primeiras chuvas e só aumentaram, tornando a via difícil de transitar. Com a rua em más condições, carros e caminhões chegaram a passar por cima da calçada em frente à casa dela, causando trincas na estrutura. “Já fizemos ofícios e abrimos chamados na Prefeitura, mas nada acontece”, afirma.
Ainda de acordo com a moradora, o buraco em frente à casa é tão grande que quase impede a saída de veículos. Ela relata também que um carro chegou a cair em um buraco no início da rua.
O coordenador da Secretaria de Infraestrutura, Etelvino Zacarias Martins, o Téo, informou ao JC/JCNET que a pasta fará uma vistoria no local na próxima semana. Segundo ele, a Quinta da Bela Olinda está entre os bairros que mais recebem manutenção atualmente, atrás apenas do Manchester. “Os problemas se intensificaram após a implantação da rede de esgoto, que danificou o pouco asfalto existente no local”, afirmou.
Téo ressaltou que mais de 40 bairros enfrentam situação semelhante ou pior neste período de chuvas. “Você arruma de manhã, chove à tarde e no outro dia a situação volta”, explicou.
Segundo o coordenador, uma solução definitiva exigiria obras de drenagem e pavimentação, com investimento que poderia ultrapassar R$ 50 milhões. Ele também destacou que o bairro ficou por anos sem intervenções devido a uma ação judicial e que, apesar das manutenções realizadas, as chuvas comprometem os reparos.