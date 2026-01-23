Buracos, calçadas trincadas e dificuldade de circulação têm marcado a rotina dos moradores da rua Frederico Pagani, no bairro Quinta da Bela Olinda, em Bauru, desde as chuvas de dezembro. Consultada pelo JCNET, a Secretaria de Infraestrutura (Obras) anuncia uma vistoria no bairro, prevista para a próxima semana.

Segundo a moradora Natália Santos, os buracos surgiram após as primeiras chuvas e só aumentaram, tornando a via difícil de transitar. Com a rua em más condições, carros e caminhões chegaram a passar por cima da calçada em frente à casa dela, causando trincas na estrutura. “Já fizemos ofícios e abrimos chamados na Prefeitura, mas nada acontece”, afirma.

Ainda de acordo com a moradora, o buraco em frente à casa é tão grande que quase impede a saída de veículos. Ela relata também que um carro chegou a cair em um buraco no início da rua.