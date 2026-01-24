No verão, a gente fica mais fora de casa e os insetos tendem a aparecer mais também, sobretudo mosquitos e pernilongos, Não à toa, as picadas são tão comuns. A reação natural é coçar, mas isso é a última coisa a se fazer. Ouço ainda muita gente falando que tem alergia, mas não necessariamente é o caso.

E então, o que fazer no caso das picadas e como se proteger dos insetos? Eu conto tudo a seguir.

Quais são os sintomas mais comuns de picadas de inseto?