Na coluna anterior falamos sobre a importância da organização como ferramenta para estruturar a rotina, otimizar o tempo e trazer mais qualidade de vida. Hoje, quero dar um passo além e te convidar a olhar para a organização por um outro ângulo: o da criatividade.

Organizar não precisa ser um processo rígido, engessado ou cansativo. Muito pelo contrário. Quando entendemos nossa rotina, nossos hábitos e nossa forma de viver, a organização se transforma em um ato criativo, quase artístico. É quando o espaço começa a conversar com quem somos.

A organização criativa respeita o estilo de vida de cada pessoa. Ela não segue regras prontas ou padrões inalcançáveis de revistas. Ela nasce da observação: como você vive? O que usa com frequência? O que te traz praticidade e o que apenas ocupa espaço físico e mental?