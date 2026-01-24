A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria da Fazenda, informa que o prazo para realizar a opção pelo IPTU Digital segue até o dia 31 de janeiro. Para aderir, o contribuinte deve acessar neste período o link www.bauru.sp.gov.br/iptu, ícone acesso rápido - IPTU Digital.
A opção também poderá ser feita pelo acesso com senha no Sistema Tributário, ambiente logado no qual todos os imóveis do contribuinte são apresentados.
Qual melhor opção?
A Prefeitura de Bauru oferece 10% de desconto para quem aderir ao IPTU Digital. Obedecendo o valor mínimo de parcela, o desconto de 10% deve ser confrontando com o parcelamento em 10 vezes (1 9). O pagamento único ou a primeira parcela será devido em 15 de abril. Caso o contribuinte não opte pelo IPTU Digital receberá o carnê em casa e ainda terá a opção de pagar à vista com 5% de desconto. Vamos avaliar as duas opções na ótica financeira. Optar pelo desconto de 10% faz o contribuinte deixar pagar uma taxa de juros mensal de 2,42% (33,28% ao ano) no confronto com o parcelamento em 10 vezes. Para quem tem ou terá esse recurso em abril é vantajoso o pagamento a vista. A opção de não aderir agora ao IPTU Digital e receber o carnê e pagar com 5% de desconto, equivale a não pagar 1,16% de juros ao mês (14,84% ao ano). Na comparação com a caderneta de poupança e aplicações de renda fixa que rendem 100% do DI ainda é vantajoso, mesmo que marginalmente, pagar com 5% de desconto. Em resumo: se tiver dinheiro faça a opção pelo IPTU Digital e pague a vista com 10% de desconto em abril.
Economia brasileira crescerá
menos em 2026, diz FMI
O Fundo Monetário Internacional (FMI) reduziu a projeção de crescimento da economia brasileira em 2026, em um movimento que contrasta com a revisão para cima do desempenho da economia global. Segundo o organismo, o principal fator por trás do corte é a manutenção de uma política monetária restritiva no país, adotada para conter a inflação. De acordo com a atualização do relatório Perspectiva Econômica Global, o Brasil foi um dos poucos grandes países a registrar revisão negativa nas estimativas para 2026.
Principais números revisados pelo FMI
Os principais números revisados pelo FMI para o Brasil: 2026: crescimento de 1,6%, queda de 0,3 ponto percentual em relação à projeção anterior (1,9%); 2025: projeção elevada de 2,4% para 2,5%; 2027: estimativa aumentada de 2,2% para 2,3%. As estimativas anteriores foram divulgadas em outubro. Segundo o FMI, o desempenho mais fraco em 2026 reflete os efeitos defasados do aperto monetário. A taxa básica de juros (Selic) está em 15% ao ano, o maior nível em quase duas décadas, e vem sendo mantida nesse nível desde agosto de 2025.
Agência de risco aponta
apetite do capital estrangeiro
Estrategistas do JPMorgan avaliam que 2026 pode ser mais um ano ?com fortes fluxos de capital externo para as ações brasileiras, citando, entre outras razões, que investidores devem continuar buscando diversificação fora dos Estados Unidos. 'E os mercados emergentes são claros beneficiários desse movimento', avalia a co-head de estratégia para ações em mercados emergentes e head de estratégia de ações para América Latina do banco norte-americano, Emy Shayo, em relatório a clientes assinado também por Cinthya Mizuguchi. A alocação de emergentes em fundos globais, observaram, está em níveis historicamente baixos, em 5,3%, e uma reversão à média dos últimos 10 anos, de 6,7%, poderia se traduzir em aproximadamente US$25 bilhões em ingressos para o Brasil. Se concretizado, a cotação do dólar será impactada positivamente, valorizando o Real. A ver.
Confiança do Empresário Industrial brasileiro
O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) subiu 0,5 ponto em janeiro de 2026, chegando aos 48,5 pontos informou a Confederação Nacional da Indústria (CNI). O ICEI vai de 0 a 100 pontos e que valores abaixo de 50 pontos indicam falta de confiança dos empresários industriais. Mesmo com o aumento, o indicador registrou o pior resultado para o mês de janeiro em 10 anos, ou seja, desde o mesmo mês de 2016 (durante a recessão econômica).
Muda já, mude para melhor
A cordialidade é o segredo para convivência em sociedade. Mude já, mude para melhor!