A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria da Fazenda, informa que o prazo para realizar a opção pelo IPTU Digital segue até o dia 31 de janeiro. Para aderir, o contribuinte deve acessar neste período o link www.bauru.sp.gov.br/iptu, ícone acesso rápido - IPTU Digital.

A Prefeitura de Bauru oferece 10% de desconto para quem aderir ao IPTU Digital. Obedecendo o valor mínimo de parcela, o desconto de 10% deve ser confrontando com o parcelamento em 10 vezes (1 9). O pagamento único ou a primeira parcela será devido em 15 de abril. Caso o contribuinte não opte pelo IPTU Digital receberá o carnê em casa e ainda terá a opção de pagar à vista com 5% de desconto. Vamos avaliar as duas opções na ótica financeira. Optar pelo desconto de 10% faz o contribuinte deixar pagar uma taxa de juros mensal de 2,42% (33,28% ao ano) no confronto com o parcelamento em 10 vezes. Para quem tem ou terá esse recurso em abril é vantajoso o pagamento a vista. A opção de não aderir agora ao IPTU Digital e receber o carnê e pagar com 5% de desconto, equivale a não pagar 1,16% de juros ao mês (14,84% ao ano). Na comparação com a caderneta de poupança e aplicações de renda fixa que rendem 100% do DI ainda é vantajoso, mesmo que marginalmente, pagar com 5% de desconto. Em resumo: se tiver dinheiro faça a opção pelo IPTU Digital e pague a vista com 10% de desconto em abril.

