Pisos táteis do Calçadão de Bauru já apresentam desgaste

Por Priscila Medeiros e Cássia Peres | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Priscila Medeiros/JCNET
Em alguns pontos o piso quase não existe
Em alguns pontos o piso quase não existe

Com poucos meses de instalação, os pisos táteis do Calçadão da rua Batista de Carvalho, em Bauru, já apresentam sinais de deterioração. Ao caminhar pelos quarteirões um a cinco do Calçadão, é possível observar, em diversos pontos, o desgaste do piso tátil de alerta (com bolinhas) e do piso de direcionamento (com barras), sendo que alguns trechos praticamente não existem mais.

Questionada, a Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Infraestrutura, informou que a obra ainda não foi finalizada.

As obras de revitalização do Calçadão tiveram início em fevereiro de 2024, foram paralisadas entre julho e setembro do mesmo ano e retomadas em outubro de 2024. A reconstrução do piso foi concluída em 5 de dezembro de 2025, ficando para este ano a implantação do paisagismo. A previsão de término da obra é março de 2026.

Em nota, a pasta destacou que a empresa responsável pelo trabalho, a Walp Construções e Comércio Ltda., segue realizando correções e adequações nos quarteirões de um a cinco do Calçadão, conforme apontamentos feitos pela fiscalização.

“Os pisos táteis que apresentarem desgaste ou necessidade de ajuste serão avaliados e, se necessário, substituídos”, informou o município.

As obras possuem garantia de cinco anos, e os custos de eventuais correções são de responsabilidade da empresa contratada. A falta de sinalização adequada pode prejudicar a orientação de pessoas com deficiência visual.

