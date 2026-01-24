Com poucos meses de instalação, os pisos táteis do Calçadão da rua Batista de Carvalho, em Bauru, já apresentam sinais de deterioração. Ao caminhar pelos quarteirões um a cinco do Calçadão, é possível observar, em diversos pontos, o desgaste do piso tátil de alerta (com bolinhas) e do piso de direcionamento (com barras), sendo que alguns trechos praticamente não existem mais.
Questionada, a Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Infraestrutura, informou que a obra ainda não foi finalizada.
As obras de revitalização do Calçadão tiveram início em fevereiro de 2024, foram paralisadas entre julho e setembro do mesmo ano e retomadas em outubro de 2024. A reconstrução do piso foi concluída em 5 de dezembro de 2025, ficando para este ano a implantação do paisagismo. A previsão de término da obra é março de 2026.
Em nota, a pasta destacou que a empresa responsável pelo trabalho, a Walp Construções e Comércio Ltda., segue realizando correções e adequações nos quarteirões de um a cinco do Calçadão, conforme apontamentos feitos pela fiscalização.
“Os pisos táteis que apresentarem desgaste ou necessidade de ajuste serão avaliados e, se necessário, substituídos”, informou o município.
As obras possuem garantia de cinco anos, e os custos de eventuais correções são de responsabilidade da empresa contratada. A falta de sinalização adequada pode prejudicar a orientação de pessoas com deficiência visual.