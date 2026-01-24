Olá, leitor! Mais uma semana chega ao final em Bauru. Sabemos que a rotina é intensa e nem sempre é possível acompanhar tudo o que é publicado no JCNET.
Pensando nisso, selecionamos os principais destaques dos últimos dias para que você aproveite o descanso e inicie a semana bem informado.
Cidade Violenta
A semana de 18 a 24 em Bauru foi marcada por episódios de grande repercussão. A insegurança feminina ficou exposta após uma mulher ser esfaqueada pelo ex-companheiro dentro de uma área comercial. Na causa animal, uma operação com as presenças da influencer Luisa Mell e do deputado Felipe Becari desmantelou uma clínica clandestina, resultando na prisão de uma veterinária.
Você confere as matérias nos links abaixo.
Mulher é esfaqueada por ex-companheiro em área comercial de Bauru
Maus tratos a animais em Bauru: veterinária é presa em flagrante
Repercussão Nacional
Nesta semana, Bauru ganhou repercussão nacional devido a duas tragédias recentes. Após uma operação complexa que durou 23 dias, o corpo da senhora Dagmar Grimm Streger, de 76 anos, foi localizado em um poço de cerca de 30 metros de profundidade. Simultaneamente, a Secretaria de Saúde afastou uma médica do SAMU que atestou o óbito de uma vítima de atropelamento que, na verdade, ainda apresentava sinais vitais.
Você confere as matérias nos links abaixo.
Médica do Samu é afastada após atestar morte de mulher por engano
Novela na Política
Na política, uma das pautas é a PPP do lixo: a Prefeitura abriu consulta pública para o projeto aprovado pela Câmara em 2025. Mas o que realmente chamou a atenção foi um recuo do governo: a suspensão de uma compra milionária de castanhas. No mínimo, curioso.
Você confere as matérias nos links abaixo.
A semana foi intensa para o torcedor. A Maquininha Vermelha vem de um empate na quarta-feira (21) e precisa vencer o lanterna (Ponte Preta) neste sábado (24). Nas quadras, o Sesi Vôlei Bauru masculino protagonizou um teste para cardíaco: buscou uma virada incrível após perder os dois primeiros sets e fechou o jogo em 3 a 2. No basquete, o Dragão oscilou fora de casa com uma vitória e uma derrota, estacionando na 12ª posição com 50% de aproveitamento.