24 de janeiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
DESTAQUES

As mais lidas da semana

da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
JC Imagens
As principais notícias de Bauru e Região
As principais notícias de Bauru e Região

Olá, leitor! Mais uma semana chega ao final em Bauru. Sabemos que a rotina é intensa e nem sempre é possível acompanhar tudo o que é publicado no JCNET.

Pensando nisso, selecionamos os principais destaques dos últimos dias para que você aproveite o descanso e inicie a semana bem informado.

Cidade Violenta

A semana de 18 a 24 em Bauru foi marcada por episódios de grande repercussão. A insegurança feminina ficou exposta após uma mulher ser esfaqueada pelo ex-companheiro dentro de uma área comercial. Na causa animal, uma operação com as presenças da influencer Luisa Mell e do deputado Felipe Becari desmantelou uma clínica clandestina, resultando na prisão de uma veterinária.

Você confere as matérias nos links abaixo.

Mulher é esfaqueada por ex-companheiro em área comercial de Bauru

Maus tratos a animais em Bauru: veterinária é presa em flagrante


Repercussão Nacional

Nesta semana, Bauru ganhou repercussão nacional devido a duas tragédias recentes. Após uma operação complexa que durou 23 dias, o corpo da senhora Dagmar Grimm Streger, de 76 anos, foi localizado em um poço de cerca de 30 metros de profundidade. Simultaneamente, a Secretaria de Saúde afastou uma médica do SAMU que atestou o óbito de uma vítima de atropelamento que, na verdade, ainda apresentava sinais vitais.

Você confere as matérias nos links abaixo.

Médica do Samu é afastada após atestar morte de mulher por engano

Após 3 semanas, corpo de Dagmar é encontrado em Bauru

Novela na Política

Na política, uma das pautas é a PPP do lixo: a Prefeitura abriu consulta pública para o projeto aprovado pela Câmara em 2025. Mas o que realmente chamou a atenção foi um recuo do governo: a suspensão de uma compra milionária de castanhas. No mínimo, curioso.

Você confere as matérias nos links abaixo.

Prefeitura de Bauru abre consulta pública sobre a PPP do lixo


Prefeitura de Bauru suspense temporariamente compra de castanhas

Vamos, Norusca!

A semana foi intensa para o torcedor. A Maquininha Vermelha vem de um empate na quarta-feira (21) e precisa vencer o lanterna (Ponte Preta) neste sábado (24). Nas quadras, o Sesi Vôlei Bauru masculino protagonizou um teste para cardíaco: buscou uma virada incrível após perder os dois primeiros sets e fechou o jogo em 3 a 2. No basquete, o Dragão oscilou fora de casa com uma vitória e uma derrota, estacionando na 12ª posição com 50% de aproveitamento.

Confira na nossa editoria de Esportes 

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários