TRÂNSITO COMPLICADO

Carro com 3 ocupantes colide e derruba semáforo na Nações Unidas

Por Mateus Ferreira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Um veículo Voyage cinza, ocupado pelo motorista e dois passageiros, colidiu contra um semáforo na manhã desta sexta-feira (23), na avenida Nações Unidas, sentido Zona Sul de Bauru. O motorista do veículo fugiu do local. O Grupo de Operações de Trânsito (GOT) foi acionado para a retirada do carro e do poste da via.

Segundo informações preliminares do local com o  jornalista Alexandre Colim, do Cidade 360º, uma passageira teve ferimentos leves e o outro ocupante, um estrangeiro, saiu ileso. Ambos tentavam deixar o local em um Uber quando a Polícia Militar chegou. Já o condutor do veículo fugiu a pé e a polícia tenta localizá-lo.

O trânsito no trecho está parcialmente interditado, causando lentidão.

