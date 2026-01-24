O curso gratuito pré-vestibular Ferradura, vinculado à Universidade Estadual Paulista (Unesp) de Bauru, está com inscrições abertas até o dia 1 de fevereiro para turma do período noturno, com aulas presenciais das 19h às 22h. São 130 vagas disponíveis e não há taxa de inscrição nem prova para entrar no Ferradura.
Com turmas nas cidades de Bauru e Pederneiras, o cursinho popular oferece oportunidades de estudo para os principais vestibulares através de aulas interdisciplinares, simulados e confraternizações, a fim de tornar a preparação para as provas mais dinâmica e acolhedora.
Os interessados em participar do Ferradura devem estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio em escola pública, particular com bolsa integral de estudos ou em unidades da Etec e Sesi.
A seleção dos candidatos acontece por meio de análise socioeconômica, e a maioria das vagas são destinadas para pessoas autodeclaradas pretas, pardas ou indígenas.
As aulas em Bauru acontecem nas salas da Unesp, e em Pederneiras, nas salas da Univesp.
SOBRE O FERRADURA
O cursinho pré-vestibular Ferradura é um projeto social sem fins lucrativos e associado à Unesp, com objetivo de oferecer oportunidades de estudo para pessoas de baixa renda ingressarem no ensino superior.
Os interessados podem consultar os editais e formulários de inscrição através do link Edital e inscrições - turmas de Bauru e Pederneiras