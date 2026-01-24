O curso gratuito pré-vestibular Ferradura, vinculado à Universidade Estadual Paulista (Unesp) de Bauru, está com inscrições abertas até o dia 1 de fevereiro para turma do período noturno, com aulas presenciais das 19h às 22h. São 130 vagas disponíveis e não há taxa de inscrição nem prova para entrar no Ferradura.

Com turmas nas cidades de Bauru e Pederneiras, o cursinho popular oferece oportunidades de estudo para os principais vestibulares através de aulas interdisciplinares, simulados e confraternizações, a fim de tornar a preparação para as provas mais dinâmica e acolhedora.

Os interessados em participar do Ferradura devem estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio em escola pública, particular com bolsa integral de estudos ou em unidades da Etec e Sesi.