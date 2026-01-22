No início da noite desta quarta-feira (21), um Volkswagen CrossFox bateu violentamente contra um poste na rua Santos Moreno, marginal da rodovia Cesário José de Castilho (Bauru-Iacanga), perto do acesso aos residenciais Vargem Limpa e Harmonia.
O impacto foi tão forte que o poste, com um transformador, caiu e o motor do veículo saiu, ficando há alguns metros de onde o carro parou.
O Samu foi acionado e encaminhou a motorista para o Pronto-Socorro central. A mãe da mulher que dirigia o carro informou em redes sociais que a filha está bem e que o acidente foi provocado por um pneu que estourou.
Muitos moradores dos residenciais Vargem Limpa e Harmonia cobraram da Prefeitura Municipal, dispositivos que diminuam a velocidade dos veículos na via “Não sei o caso dessa pessoa, mas o povo corre demais nessa marginal. Final de tarde parece pista de corrida. Desde a entrada no Jardim Pagani até o novo Pacaembu. Só gente correndo demais com seus veículos”, relatou um motorista.
A reportagem entrou em contato com a Emdurb para saber se existe estudo para a implantação de algum sistema de redução de velocidade e aguarda o posicionamento.