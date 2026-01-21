Finalmente, após três semanas de uma intensa força-tarefa envolvendo a Secretaria de Infraestrutura (Obras) de Bauru, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros, o corpo da feirante Dagmar Grimm Streger, de 76 anos, assassinada pelos seus caseiros, segundo a investigação, foi encontrado na tarde desta quarta-feira (21). Foi necessário escavar uma cratera gigantesca no entorno de um poço em sua propriedade, na zona rural do município.

Quem passa pelo local se impressiona com o tamanho do canteiro de resgate que foi feito nestas três últimas semanas. Além da enorme abertura de terra, outra dificuldade foi remover vários sacos de adubo que o casal de caseiros Paulo Henrique Vieira, de 55 anos, e Daniela dos Santos Vieira, de 40, jogou sobre a vítima no poço, supostamente para mascarar o cheiro da decomposição, apurou o JCNET. Eles estão presos.

Investigação

Agora a Polícia Civil aguarda informações de instituições bancárias para apurar se houve desvio de dinheiro de Dagmar por parte dos suspeitos, no período em que passaram a trabalhar para ela, entre o final de 2019 e o início de 2020. O sigilo bancário foi quebrado pela Justiça, a pedido da polícia.