Uma motociclista de 32 anos ficou em estado grave após ser atingida por um carro na cidade de Lençóis Paulista, na noite deste sábado (17).
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima conduzia uma motocicleta Honda CB300R pela rua Josefati Cavassuti quando, ao passar próximo a um trailer de lanches, um carro GM Meriva preto, que estava estacionado no sentido oposto, saiu repentinamente e a atingiu, fugindo do local sem prestar socorro.
Ainda de acordo com o boletim, a motociclista relatou dores pelo corpo e afirmou não estar sentindo uma de suas pernas. Ela foi socorrida em estado grave para a UPA de Lençóis Paulista, onde a equipe médica constatou que a vítima sofreu fratura na pelve e seria encaminhada para cirurgia.
A Polícia Civil irá investigar o caso.