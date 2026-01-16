Na terceira partida do returno da Superliga 25-26, o Sesi Vôlei Bauru enfrentará o Paulistano Barueri. A equipe bauruense recebe o rival paulista nesta sexta-feira (16), às 21h, na Arena Paulo Skaf. A entrada é totalmente gratuita via Meu Sesi e a partida tem transmissão do Sportv 2 e da Volleyball World TV.

Com as duas vitórias no início de 2026, o Sesi Vôlei Bauru chega para a 14ª rodada na quinta colocação da liga, com 24 pontos em oito vitórias e cinco derrotas. Já o Paulistano Barueri ainda busca vencer seu primeiro set do ano, vindo de derrota para o Sesc Flamengo e para o Gerdau Minas por 3 a 0. O time de Barueri é nono colocado, com 12 pontos, em três vitórias e dez derrotas.

A entrada é totalmente gratuita, mas é necessário reservar o ingresso pelo sistema Meu Sesi. A reserva já está liberada pelo link: https://www.sesisp.org.br/evento/f981fb5d-9f0e-43c1-935a-f82b2913d584/superliga-de-voleibol-feminina-20252026