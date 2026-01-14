No próximo dia 21 de janeiro, a especialista em Marketing e Comunicação, Monique Souza ministrará uma oficina gratuita sobre Marca Pessoal na Unesp Bauru, para jovens de 15 a 25 anos, interessados em aprender como usar as redes sociais de forma estratégica na construção de oportunidades profissionais.
A oficina integra a programação de férias do Projeto Altas Habilidades e Superdotação, da Faculdade de Ciências da Unesp Bauru e as vagas são limitadas.
Formada em Jornalismo e doutoranda no Programa de Mídia e Tecnologia, Monique atuou em agência de publicidade, onde liderou times de marketing digital desenvolvendo projetos de posicionamento de marcas pessoais e institucionais e produção de conteúdo estratégico para o ambiente digital. Sua experiência e análises na área já foram destaque na Forbes, reforçando sua atuação como referência em comunicação e marketing.
Durante o encontro, os participantes irão trabalhar conceitos de identidade, posicionamento e intencionalidade digital, aplicando os aprendizados à rede social mais adequada a cada perfil. A ideia é mostrar como a marca pessoal pode ser uma aliada na busca pelo primeiro emprego, em processos seletivos e no desenvolvimento de novas oportunidades profissionais.
A participação é gratuita, e as inscrições devem ser realizadas por meio do preenchimento do formulário disponível em: https://forms.gle/DBwvUtWpHM7KNEFP9
Para mais informações sobre a atividade, é possível acompanhar a página da AHSD no Instagram, @ahsd.unesp, ou entrar em contato pelo telefone da Unesp: (14) 3103-6000.
SERVIÇO
Oficina: “Como construir sua marca pessoal antes dos 25 anos”
Data: 21 de janeiro
Horário: das 14h às 17h
Local: Unesp Bauru
20 vagas disponíveis
Instrutora: Monique Souza
Instagram: @moniquecomq