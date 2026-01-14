No próximo dia 21 de janeiro, a especialista em Marketing e Comunicação, Monique Souza ministrará uma oficina gratuita sobre Marca Pessoal na Unesp Bauru, para jovens de 15 a 25 anos, interessados em aprender como usar as redes sociais de forma estratégica na construção de oportunidades profissionais.

A oficina integra a programação de férias do Projeto Altas Habilidades e Superdotação, da Faculdade de Ciências da Unesp Bauru e as vagas são limitadas.

Formada em Jornalismo e doutoranda no Programa de Mídia e Tecnologia, Monique atuou em agência de publicidade, onde liderou times de marketing digital desenvolvendo projetos de posicionamento de marcas pessoais e institucionais e produção de conteúdo estratégico para o ambiente digital. Sua experiência e análises na área já foram destaque na Forbes, reforçando sua atuação como referência em comunicação e marketing.