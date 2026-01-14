15 de janeiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
PLACA CLONADA

Motociclista abordado em Bauru é preso por dois crimes 

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Bruno Freitas
Viaturas da PM no Plantão Policial de Bauru
Viaturas da PM no Plantão Policial de Bauru

Um homem de 26 anos foi preso pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira (13), no Jardim Estoril, em Bauru, por duas razões distintas: a primeira por conduzir uma motocicleta com emplacamento clonado; a segunda porque possuía contra si um mandado de prisão por não pagamento de pensão alimentícia.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), o indivíduo não respeitou a ordem de parada e seguiu em marcha com uma Honda CG 125, sendo acompanhado por uma viatura policial. Quando a abordagem foi realizada, ficou constatado que ele não tinha habilitação e que havia ainda um pedido de prisão em seu nome. Para piorar, a numeração da placa não correspondia ao chassi e pertencia a outro veículo semelhante, registrado no Estado do Espírito Santo. A motocicleta que ele utilizava nunca havia sido emplacada oficialmente e ostentava um emplacamento falso, aponta o BO.

Diante do ocorrido, o homem foi encaminhado ao Plantão Policial e permaneceu preso, ficando à disposição da Justiça, sem direito à fiança.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários