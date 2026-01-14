Um homem de 26 anos foi preso pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira (13), no Jardim Estoril, em Bauru, por duas razões distintas: a primeira por conduzir uma motocicleta com emplacamento clonado; a segunda porque possuía contra si um mandado de prisão por não pagamento de pensão alimentícia.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), o indivíduo não respeitou a ordem de parada e seguiu em marcha com uma Honda CG 125, sendo acompanhado por uma viatura policial. Quando a abordagem foi realizada, ficou constatado que ele não tinha habilitação e que havia ainda um pedido de prisão em seu nome. Para piorar, a numeração da placa não correspondia ao chassi e pertencia a outro veículo semelhante, registrado no Estado do Espírito Santo. A motocicleta que ele utilizava nunca havia sido emplacada oficialmente e ostentava um emplacamento falso, aponta o BO.

Diante do ocorrido, o homem foi encaminhado ao Plantão Policial e permaneceu preso, ficando à disposição da Justiça, sem direito à fiança.