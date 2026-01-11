Não foi a estreia que o Noroeste e sua torcida esperavam. Jogando em casa, com bom público, o Norusca perdeu para o Red Bull Bragantino por 1 a 0, gol anotado pelo meia Jhon Jhon, aos 42 minutos do segundo tempo.

Ainda desentrosado, contra um time com excelentes jogadores e que joga junto há um bom tempo, o Norusca até teve uma ou duas chances de marcar, em um jogo de poucas oportunidades, mas não converteu. Isolado entre os zagueiros, Carlão pouco apareceu no jogo.

O Bragantino teve 67% de posse de bola e o Noroeste 33%. Foram três chutes nos gols para cada lado.