Não foi a estreia que o Noroeste e sua torcida esperavam. Jogando em casa, com bom público, o Norusca perdeu para o Red Bull Bragantino por 1 a 0, gol anotado pelo meia Jhon Jhon, aos 42 minutos do segundo tempo.
Ainda desentrosado, contra um time com excelentes jogadores e que joga junto há um bom tempo, o Norusca até teve uma ou duas chances de marcar, em um jogo de poucas oportunidades, mas não converteu. Isolado entre os zagueiros, Carlão pouco apareceu no jogo.
O Bragantino teve 67% de posse de bola e o Noroeste 33%. Foram três chutes nos gols para cada lado.
A arbitragem de João Vitor Gobbi foi normal, já que não houve lances polêmicos. O gol de Jhon Jhon foi validado pelo VAR, na checagem de possível impedimento.
A próxima e importantíssima partida do Norusca será na próxima quinta-feira (15), às 19h, em Ribeirão Preto, contra o Botafogo. A primeira fase tem apenas 8 jogos, por isso todo partida é uma 'decisão'.
Melhores momentos em vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=IM0i64LQd9w