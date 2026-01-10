O Palmeiras começou a temporada de 2026 com vitória. A equipe de Abel Ferreira bateu a Portuguesa por 1 a 0 neste sábado (10), no Canindé, na estreia no Campeonato Paulista. O jovem Luighi foi o autor do gol da vitória, no começo do segundo tempo. A Lusa jogou a etapa final quase toda com um jogador a menos, após a expulsão de Igor Torres.

Em duelo com os principais nomes poupados, o confronto ficou marcado pela estreia do volante Marlon Freitas, que estava no Botafogo e foi um dos reforços para esta temporada. Com o resultado, o Alviverde soma os primeiros três pontos na competição, enquanto a Lusa permanece sem pontuar. Na próxima rodada, o Palmeiras recebe o Santos, na Arena Barueri, às 19h30, quarta-feira.

Como foi o jogo

O Palmeiras foi a campo sem os jogadores considerados titulares na última temporada. Gustavo Gómez, Piquerez, Emi Martinez, Raphael Veiga, Flaco López e Vitor Roque não ficaram nem no banco de reservas por opção da comissão técnica. Todos foram preservados.