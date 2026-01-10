O Palmeiras começou a temporada de 2026 com vitória. A equipe de Abel Ferreira bateu a Portuguesa por 1 a 0 neste sábado (10), no Canindé, na estreia no Campeonato Paulista. O jovem Luighi foi o autor do gol da vitória, no começo do segundo tempo. A Lusa jogou a etapa final quase toda com um jogador a menos, após a expulsão de Igor Torres.
Em duelo com os principais nomes poupados, o confronto ficou marcado pela estreia do volante Marlon Freitas, que estava no Botafogo e foi um dos reforços para esta temporada. Com o resultado, o Alviverde soma os primeiros três pontos na competição, enquanto a Lusa permanece sem pontuar. Na próxima rodada, o Palmeiras recebe o Santos, na Arena Barueri, às 19h30, quarta-feira.
Como foi o jogo
O Palmeiras foi a campo sem os jogadores considerados titulares na última temporada. Gustavo Gómez, Piquerez, Emi Martinez, Raphael Veiga, Flaco López e Vitor Roque não ficaram nem no banco de reservas por opção da comissão técnica. Todos foram preservados.
Assim, Abel Ferreira escalou alguns nomes conhecidos da torcida e mais outros jovens. Em casa, a Portuguesa buscou pressionar a saída de bola adversária, e deu alguns sustos. Porém, não demorou para o Alviverde conseguir ditar o ritmo. Os comandados de Abel Ferreira tinham mais a bola, conseguiram "mandar" no meio de campo e explorar os avanços pelas pontas. Porém, sentiu a falta de entrosamento e encontrou dificuldades diante de uma Lusa que conseguia "picotar" a estratégia adversária.
Apostando em ligações mais diretas, a Portuguesa achou espaços nas costas do sistema defensivo do Palmeiras, e fez Carlos Miguel trabalhar. O Palmeiras também teve boas oportunidades, e uma das mais claras foi com Allan, já na reta final do primeiro tempo.
Estreia Marlon Freitas
O jogo ficou marcado pela estreia do volante Marlon Freitas, que estava no Botafogo e chegou ao Palmeiras como um dos reforços para a temporada. O Alviverde pagou 6 milhões de euros, cerca de R$ 33 milhões na cotação atual, para tirar o jogador de 30 anos do clube carioca.
O jogador atuou em uma função mais à frente da zaga, o que não vinha fazendo tanto no Alvinegro. "É uma posição que já joguei, não é novidade. Estou me sentindo bem, feliz. A gente está bem no jogo. Ter um pouco mais de eficiência, caprichar no último terço para abrir o placar e sair com os três pontos que é importante para nós", disse, à CazéTV, na saída para o intervalo.
O segundo tempo começou com mudanças no Palmeiras (Fuchs, Khellven e Andreas Pereira) e com os ânimos mais aflorados. Em um dos lances, jogadores e comissão técnica do Alviverde pediram a expulsão de Igor Torres por entrada em Larson - Abel gritou: 'é para vermelho'-, e houve muita reclamação. Após análise no vídeo, o cartão vermelho foi mostrado e a Lusa ficou com um a menos ainda aos cinco minutos.
Pouco depois, o Palmeiras encaixou uma jogada que passou de pé em pé. Larson achou Mauricio, que passou para Luighi só empurrar para a rede e abrir o placar. Apesar da vantagem; em campo e no placar, o Palmeiras ainda deixava espaços para a Portuguesa, que criou boas chances para o empate.
Na reta final, os dois times passaram a achar espaços, e o jogo ficou mais aberto e certa correria. A Lusa teve chances com faltas próximas à área, e a torcida aumentou o volume. Em uma delas Carlos Miguel defendeu cabeçada de Ewerthon, após falha de marcação do Palmeiras. Apesar da luta, porém, os donos da casa não conseguiram o empate.
FICHA TÉCNICA
PORTUGUESA 0 X 1 PALMEIRAS
Competição: Campeonato Paulista
Data e horário: 10 de janeiro de 2026, às 20h30 (de Brasília)
Local: Canindé
Árbitro: Lucas Canetto Bellote
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Enderson Emanoel Turbiani da Silva
VAR: Vinicius Furlan
Cartões amarelos: Eduardo Biazus, Hudson, Gustavo Salomão, Portuga (POR); Murilo, Benedetti (PAL)
Cartão vermelho: Igor Torres, da Portuguesa, aos 5'/2ºT
Gols: Luighi, do Palmeiras, aos 7'/2ºT
Portuguesa: Bruno Bertinato; João Vitor, Gustavo Henrique, Eduardo Biazus e Gustavo Salomão; Hudson (Matheus Cecchini), Zé Vitor (Keven Coloni) e Gabriel Pires (Guilherme Portuga); Igor Torres, Maceió (Lohan) e Renê (Ewerthon). Técnico: Fabio Matias
Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Benedetti, Murilo (Bruno Fuchs) e Jefté (Khellven); Marlon Freitas, Larson (Belé), Allan (Andreas Pereira) e Sosa; Maurício e Luighi (Bruno Rodrigues). Técnico: Abel Ferreira