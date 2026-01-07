Respeitável públicoooo. O Grand Circo Brasil agradece a todos que nos "honraram" com suas críticas, xingamentos e desabafos em 2025. Após um breve recesso para as festas de fim de ano, quando todos esquecem de nós, "pobres políticos" e "homens do povo", prometemos retornar neste início de 2026 com novas ideias sobre "como ferrar o povo". Nem bem começou o Ano Novo e já sabemos que a inflação do ano passado, segundo os "economistas" governamentais, ficou próxima de 4,32%. O mínimo que se esperava é que as taxas, impostos e tarifas públicas subiriam, no máximo, nesse patamar. Mas não foi isso que aconteceu, isso só vale para reajustes salariais, basta ver os valores já anunciados, todos acima dessa inflação "mascarada". A ganância e a necessidade de cobrir o rombo da máquina pública superam a razão e interesses do povo. A explicação é simples: a maioria das obras públicas nunca são "licitadas" pelo valor real, a famosa "caixinha" corre solta inflacionando os valores a níveis absurdos. A máquina pública inchada de cargos não pode parar, 2026 é ano eleitoral e o Governo precisa de dinheiro para manter isso "funcionando", a prioridade do ano é a eleição... ou reeleição. Ai a conta não bate e vem a necessidade de "taxar" tudo acima da inflação. O Circo não pode parar, enquanto os "mágicos" surgem no picadeiro com seus números mirabolantes, as pessoas na arquibancada da vida aplaudem achando que "está tudo bem". Eles sabem como "dominar" o público, nesse Circo não se paga ingresso, a entrada é franca com direito a "pão com mortadela", "cinquentão" de brinde e migalhas em forma de "bolsas" e "vales", distribuidas a cada "espetáculo". E, dessa maneira, Nós e o Circo vamos "tocando a vida", se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Como disse uma política esquerdista das antigas: "se o estupro é inevitável, relaxa e g...". Essa safadeza não vai parar enquanto o público insistir em frequentar esse Circo e aplaudir suas "atrações". Se a alegria do palhaço é ver o circo pegar fogo, qual é a razão de não sermos palhaços nessa hora? Pensem nisso e vamos "tocar fogo" nesse Circo.. Feliz 2026 a todos os "espectadores".