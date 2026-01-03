Mais desafiador do que garantir o acesso à água potável é reduzir as perdas ao longo dos milhares de quilômetros de tubulações que levam o líquido até as residências. Em Bauru, um projeto de pesquisa financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), em parceria com a Sabesp, avançou nessa frente ao desenvolver um equipamento capaz de identificar vazamentos à distância, com precisão superior à dos métodos atualmente utilizados, como os geofones, informam os idealizadores.

O projeto desenvolvido junto à Faculdade de Engenharia da Universidade Estadual Paulista (Unesp), câmpus de Bauru, será apresentado na Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente (Fenasan), a maior do setor da América Latina, no segundo semestre de 2026.

A informação é do engenheiro mecânico Fabrício César Lobato, professor da faculdade no câmpus local e um dos principais especialistas no País na detecção de problemas em redes de água e esgoto. "O correlacionador é um equipamento nacional muito mais acessível que os instrumentos já desenvolvidos. Saímos de um custo de até R$ 250 mil, com itens importados, para algo abaixo de R$ 70 mil e capaz de calibrar e avaliar onde está o vazamento", explica.