O Jardim Botânico Municipal de Bauru passou a fazer parte da Ilegal Plant Trade Coalition (IPTC) ou Coalizão de Combate ao Comércio Ilegal de Plantas, promovido pelo Botanic Gardens Conservation International (BGCI), integrando um grupo de 135 Jardins Botânicos parceiros que compõem a Coalizão no mundo.

O BGCI é uma organização internacional, sediada no Royal Botanic Gardens, Kew, no Reino Unido, que reúne jardins botânicos do mundo todo com o objetivo de conservar a biodiversidade vegetal. O BGCI atua como uma rede global de especialistas em conservação vegetal, educação ambiental e pesquisa científica.

A IPTC é uma aliança global de Jardins Botânicos, organizada pelo BGCI, que em conjunto com diversas instituições parceiras, tem o objetivo de promover ações combinadas para abordar, entender e mitigar os impactos negativos do comércio ilegal de plantas, que representa uma ameaça direta à conservação da biodiversidade vegetal.