Ano da política
O ano de 2026 será intenso na política local, estadual e nacional. Bauru não terá disputa para prefeito e vereadores e a atenção ficará em torno da sina que a cidade amarga nas últimas eleições, qual seja a de não eleger representantes para a Assembleia Legislativa e Câmara Federal. O mesmo vale para a região mais próxima, num raio de 50 quilômetros.
Vereadores na disputa
Alguns vereadores deverão concorrer nas eleições proporcionais. Os que já se manifestaram como pré-candidatos ou cogitaram disputar a eleição de outubro são Estela Almagro (PT), Eduardo Borgo (Novo), Junior Rodrigues (PSD), Junior Lokadora (Podemos), André Maldonado (PP) e Beto Móveis (Republicanos). Fora da Câmara, haverá muitos outros candidatos.
Parâmetros de Suéllen
Mesmo sem eleição municipal, o governo de Suéllen Rosim (PSD) continuará sendo um dos principais parâmetros de avaliação pelo eleitorado - especialmente nos bairros mais populosos. Se sua administração estiver com percepção positiva em serviços públicos, infraestrutura, educação e segurança, tende a fortalecer candidatos de sua base ou aliados nas eleições para vereador. Caso contrário, os candidatos da base aliada na Câmara e mesmo dos partidos aliados darão um jeitinho de 'descolar' do governo.
Cenário de volatilidade
Analistas em geral destacam que, apesar da proximidade do pleito, o quadro político nacional e estadual continua volátil, com uma parte dos eleitores cansados da polarização dos últimos anos, mas outra parcela, possivelmente a maior, pendendo entre um lado e outro da polarização nacional entre Lulismo e Bolsonarismo.
Lula e a direita
Pesquisas mais recentes apontam que o presidente Lula lidera diferentes cenários eleitorais em 2026, inclusive em simulações de segundo turno, mas sua vantagem pode ser reduzida diante de candidatos competitivos à direita e ao centro. Parte do chamado centro político vai esperar para embarcar na aliança que for mais competitiva.
Bolso pode decidir voto
A economia - com inflação relativamente estável, mas crescimento moderado e problemas fiscais - deve ser um dos eixos da campanha. Temas como segurança, emprego e sustentabilidade fiscal tendem a pesar nas percepções dos eleitores ao longo do ano.
São Paulo vai influenciar
O Estado mais populoso do país costuma influenciar significativamente a política nacional. Pesquisas mostram que o atual governador Tarcísio de Freitas aparece com forte liderança nas intenções de voto para reeleição ao governo de São Paulo, com quase metade das escolhas em cenários estimulados. Essa posição reforça sua influência política regional e seu papel no contexto mais amplo da disputa nacional - ainda que não haja confirmação plena de sua candidatura presidencial.