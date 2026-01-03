Ano da política

O ano de 2026 será intenso na política local, estadual e nacional. Bauru não terá disputa para prefeito e vereadores e a atenção ficará em torno da sina que a cidade amarga nas últimas eleições, qual seja a de não eleger representantes para a Assembleia Legislativa e Câmara Federal. O mesmo vale para a região mais próxima, num raio de 50 quilômetros.

Vereadores na disputa

Alguns vereadores deverão concorrer nas eleições proporcionais. Os que já se manifestaram como pré-candidatos ou cogitaram disputar a eleição de outubro são Estela Almagro (PT), Eduardo Borgo (Novo), Junior Rodrigues (PSD), Junior Lokadora (Podemos), André Maldonado (PP) e Beto Móveis (Republicanos). Fora da Câmara, haverá muitos outros candidatos.

Parâmetros de Suéllen

Mesmo sem eleição municipal, o governo de Suéllen Rosim (PSD) continuará sendo um dos principais parâmetros de avaliação pelo eleitorado - especialmente nos bairros mais populosos. Se sua administração estiver com percepção positiva em serviços públicos, infraestrutura, educação e segurança, tende a fortalecer candidatos de sua base ou aliados nas eleições para vereador. Caso contrário, os candidatos da base aliada na Câmara e mesmo dos partidos aliados darão um jeitinho de 'descolar' do governo.