Nas últimas 24 horas, o Esporte Clube Noroeste anunciou a chegada de dois reforços para o Paulistão 2026. Além do atacante e ala esquerdo canhoto Léo Tocantins, de 26 anos, o alvirrubro contará com o expediente zagueiro Ronaldo Luiz Alves, de 36 anos, nesta temporada.
Natural de Nova Olinda, no Tocantins, Leonardo Tocantins da Silva nasceu em 03 de julho de 1999, tem 1,78m de altura e atua preferencialmente pelos lados do campo, com velocidade, força e boa capacidade ofensiva.
Tocantins iniciou sua trajetória no futebol profissional no Sparta FC, tradicional equipe do futebol tocantinense, onde disputou o Campeonato Tocantinense e deu os primeiros passos no futebol competitivo.
Desde cedo, mostrou potencial e personalidade, o que abriu portas para experiências importantes ao longo de sua carreira. O atacante também teve passagens por clubes como Rio Claro, Bahia e Sampaio Corrêa, acumulando vivência em diferentes regiões do país.
Em 2017, Léo Tocantins iniciou sua trajetória no Novorizontino, clube onde fez praticamente toda a sua base e construiu uma relação sólida e duradoura. Foram cerca de nove anos ligados ao Novorizontino, onde encerrou a última temporada antes de acertar com o Noroeste.
Motivado para este novo desafio, Tocantins destaca a importância da oportunidade e o entusiasmo em vestir a camisa alvirrubra. "Eu já vinha acompanhando o Noroeste pelas redes sociais e sei que é um time grande do interior, com uma torcida muito apaixonada, que empurra a equipe o tempo todo. Isso pesou bastante na minha decisão", afirmou o jogador.
O atacante também ressaltou o compromisso coletivo e o trabalho com a comissão técnica. “Chego para somar ao grupo do professor Guilherme, ajudar meus companheiros e dar o meu máximo em campo. O nosso pensamento é brigar forte pela classificação entre os oito melhores do Paulistão 2026. Acredito muito nesse elenco e quero contribuir para que seja um ano especial, com muitas alegrias para a torcida".
Zaga
Já o zagueiro Ronaldo Luiz Alves chega ao Norusca após passagem pela Ferroviária, clube pelo qual atuou no Campeonato Brasileiro da Série B de 2025, trazendo experiência, liderança e solidez ao sistema defensivo.
Natural de Bebedouro (SP), Ronaldo Alves nasceu em 9 de julho de 1989 e construiu uma carreira consistente no futebol brasileiro. Ao longo de sua trajetória, defendeu clubes tradicionais como Sport, Internacional (RS), Athletico Paranaense e Guarani, sendo reconhecido pela regularidade, bom posicionamento e forte presença física.
Com 1,87m de altura e 89 kg, o zagueiro se destaca pelo jogo aéreo, leitura tática e capacidade de organização defensiva. O contato direto com a diretoria foi determinante para o acerto. “Recebi uma ligação do presidente Reinaldo Mandaliti, que me apresentou o que é o Noroeste, sua trajetória e os projetos do clube. Aceitei a proposta ainda por telefone, porque vi um presidente de pulso firme, que sabe exatamente o que quer para o Norusca", afirmou o defensor.
Motivado, Ronaldo reforçou o compromisso em retribuir a confiança recebida. “Agora é trabalhar forte e mostrar em campo todo o meu esforço”, completou. O zagueiro Ronaldo Alves chega a Bauru neste sábado (3) para a realização de exames médicos e, em seguida, já se integra ao elenco, passando a fazer parte oficialmente do grupo que disputará a temporada 2026.
Reforço ao Sócio-Torcedor
O clube esclarece que o atendimento presencial, localizado na rua Benedito Eleutério, nº 4-10, Vila Pacífico, em Bauru, com funcionamento das 9h às 12h e das 13h às 17h, será exclusivamente destinado à retirada das camisas oficiais a partir do dia 5 de janeiro. O benefício é válido para os torcedores que aderirem ao Plano Ouro, com retirada gratuita, e ao Plano Prata, com 50% de desconto na camisa oficial.