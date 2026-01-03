Nas últimas 24 horas, o Esporte Clube Noroeste anunciou a chegada de dois reforços para o Paulistão 2026. Além do atacante e ala esquerdo canhoto Léo Tocantins, de 26 anos, o alvirrubro contará com o expediente zagueiro Ronaldo Luiz Alves, de 36 anos, nesta temporada.

Natural de Nova Olinda, no Tocantins, Leonardo Tocantins da Silva nasceu em 03 de julho de 1999, tem 1,78m de altura e atua preferencialmente pelos lados do campo, com velocidade, força e boa capacidade ofensiva.

Tocantins iniciou sua trajetória no futebol profissional no Sparta FC, tradicional equipe do futebol tocantinense, onde disputou o Campeonato Tocantinense e deu os primeiros passos no futebol competitivo.