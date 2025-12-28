Com uma longa tradição na arquitetura, o taco é um dos revestimentos mais populares do Brasil, desde a década de 1960, muito por conta de sua durabilidade, conforto e beleza natural. Mantendo-se relevante mesmo com o surgimento de novos materiais, essa opção, que foi ressignificada, segue associada à sofisticação e ao bom gosto, visto que era muito utilizada em residências e edifícios de alto padrão.

E, com o retorno do estilo rústico para as tendências do momento, as arquitetas do escritório Dantas & Passos Arquitetura vem mostrar o porquê de o piso de taco continuar sendo um elemento tão inestimável.

"Ele é sinônimo de tradição e de uma elegância clássica. No entanto, é preciso se atentar para escolher bem o tipo de madeira, o acabamento, a instalação e até os cuidados especiais que o taco exige. Para quem acha que o seu piso antigo não serve mais, saiba que é possível sim recuperar o charme da madeira", ressaltam as profissionais Danielle Dantas e Paula Passos.