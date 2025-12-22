Dois Córregos - Morreu na manhã desta segunda-feira (22), em Dois Córregos (73 quilômetros de Bauru), aos 66 anos, o jornalista e advogado José Aparecido Voltolim, que exercia atualmente o cargo de secretário municipal da Administração e era interventor da Santa Casa de Misericórdia da cidade. Uma cerimônia de despedida foi realizada à tarde na Capela da Santa Casa e, às 17h, o corpo dele seguiu para o Crematório Metropolitano de Piracicaba. Voltolim deixa a esposa Katia Silvana Ferreira Marmontel Voltolim e o filho Yuri.

Em nota, a Prefeitura de Dois Córregos lamentou a morte do advogado, formado pela Instituição Toledo de Ensino (ITE – Bauru), e graduado em Comunicação Social – Jornalismo pela Unesp de Bauru ressaltando que ele "construiu uma trajetória marcada pelo compromisso com a informação, a cidadania e o serviço público".

Voltolim atuou como radialista e jornalista na Rádio Cultura de Dois Córregos e na Rádio Sintonia FM, além de ter trabalhado nos jornais impressos “O Democrático” e “Jornal Independente”. Deste último, foi o cofundador e sócio-proprietário. No campo jurídico, exerceu funções relevantes como secretário e vice-presidente da Subseção da OAB de Dois Córregos.