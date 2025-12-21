Jaú - Morreu neste domingo (21), aos 61 anos, em Jaú (47 quilômetros de Bauru), o jornalista e radialista Hailton Medeiros, responsável pelo site Hora H Notícia, com atuação na cidade e regiões de Bauru e Marília. Ele enfrentava problemas de saúde e aguardava um transplante de fígado. O corpo de Hailton será velado a partir das 2h, no Centro Velatório do Luto Paulista, na avenida Frederico Ozanan, 333, Vila Santa Maria, em Jaú, e sepultado nesta segunda-feira (22), às 16h, no Cemitério Municipal Ana Rosa de Paula.

Hailton Medeiros passou por diversos veículos de comunicação ao longo da sua carreira e atuou em rádios e emissoras de televisão na região antes de se dedicar ao jornalismo digital. Também apresentava o programa Hora H, transmitido pelo YouTube, e era conhecido por seu posicionamento crítico. Há alguns meses, estava internado no Hospital Amaral Carvalho (HAC) de Jaú, onde aguardava por um transplante. Ele deixa a esposa, Rosângela Martins Medeiros, além de filhos e netos.