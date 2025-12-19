A Inteligência Artificial deixou de ser uma tendência e hoje é uma força estratégica que redefine mercados, acelera decisões e expõe empresas a novos riscos. Esse foi o ponto de partida do encontro IA Em Decisão: Inovação, Estratégia e o Amanhã das Organizações, realizado em 8 de dezembro, em Bauru. O evento foi idealizado pela Scaffold Education e pelo Grupo Facimus, em parceria com a Performa_IT e a HPE, reunindo lideranças empresariais, CEOs, diretores e heads estratégicos para um diálogo aberto e profundo sobre como transformar IA em vantagem competitiva, com foco em três pilares centrais: estratégia, inovação e pessoas.

Diferente de eventos tradicionais focados somente na aplicação da tecnologia, o encontro propôs uma análise corajosa e honesta sobre o que os líderes precisam decidir agora para não perder espaço nos próximos anos.

Durante o encontro, realizado no auditório do Grupo Facimus, os participantes discutiram como a IA deixou de ser uma promessa distante para se tornar uma força concreta que redefine operações, cria novos riscos e exige decisões mais rápidas e assertivas. A programação foi estruturada em três blocos que abordaram desde prioridades estratégicas e maturidade organizacional até infraestrutura, segurança, cultura e competências humanas — reforçando que a adoção responsável da IA depende menos de ferramentas e mais da capacidade de liderança e execução; em outras palavras: depende das pessoas.