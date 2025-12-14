Eles não foram tão bem neste ano, mas todos já prometem melhorias para 2026, então vejamos o que aconteceu: - Palmeiras não libertou as dores, nem o brasileiro, mas ainda continua sonhando com o mundial, o seu técnico iniciou com Abel e terminou "Caim" de rendimento.
- São Paulo está vivendo das suas glórias do passado, também não ganhou nada neste ano, com diretores incompetentes, não montaram um time consistente. - Corinthians sonha em quitar a sua neo arena, com pix da fiel, porque seus diretores corruptos gastam mal e só as brabas do feminino que convencem. - Santos quase caiu novamente, a esperança é com a construção de novos campos na baixada santista, para se descobrir novos talentos futuros. - O Red Bull sem asas não voou, mas está de pé, com a reforma do estádio na acolhedora bragança paulista, a capital da linguiça.
- E o Mirassol que salvou, mirou o sol para não cair, mas conseguiu subir até a lua, com o seu bom futebol, organizado e competente, causa inveja nos seus concorrentes.
- O nosso noroeste permaneceu na série a do paulista, vai sonhar alto no brasileiro e antes tem a copa são paulo de futebol juniores, vamos torcer bauru. Dizem que o futebol é uma caixinha de surpresas, então que em 2026 sejamos otimistas para que o brasil seja campeão mundial novamente, estamos carentes de bons resultados, temos bons valores individuais, falta o conjunto, então vamos confiar no técnico estrangeiro.