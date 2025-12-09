O Bauru Basket volta a atuar diante de sua torcida nesta próxima quarta-feira (10), às 19h30, quando enfrenta o Corinthians em mais um compromisso pelo NBB Caixa 2025/2026.
Os ingressos já estão disponíveis exclusivamente pelo site baurubasket.eleventickets.com. Os valores são: R$ 15 para arquibancada, R$ 70 para cadeira numerada e R$ 90 para cadeira de quadra.
Cada CPF pode adquirir um ingresso de adulto e até quatro ingressos adicionais para menores de idade. A gratuidade para crianças de até 7 anos continua válida, sendo necessário retirar o ingresso de cortesia pelo site antes do jogo.
Caso a carga colocada à venda não seja esgotada, os ingressos remanescentes serão vendidos nas bilheterias do ginásio uma hora antes da partida.
O ala Wesley Mogi será o único desfalque do Dragão para o duelo. Ele se recupera de uma cirurgia no tendão do bíceps direito. A expectativa é de que seu retorno ocorra antes do início dos playoffs.