O mesa-tenista bauruense Cláudio Massad segue colecionando conquistas em todo o Brasil. Na última semana, ele disputou o Campeonato Brasileiro de Verão Interclubes Paralímpico em Blumenau (SC) e voltará do Sul do País com quatro medalhas e um troféu na bagagem.

Massad foi campeão representando o estado de São Paulo nas duplas paralímpicas da classe MD18, ao lado de César Silva, numa campanha invicta com jogos emocionantes, incluindo um três sets a dois contra a dupla do Rio de Janeiro na semifinal e uma final disputadíssima diante da dupla da casa.

Outro ouro representando o estado veio na classe XD20, nas duplas mistas. Ao lado de Manuela Lima, Massad colocou São Paulo no topo com outra campanha invicta, sem perder nenhum set.