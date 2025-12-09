O mesa-tenista bauruense Cláudio Massad segue colecionando conquistas em todo o Brasil. Na última semana, ele disputou o Campeonato Brasileiro de Verão Interclubes Paralímpico em Blumenau (SC) e voltará do Sul do País com quatro medalhas e um troféu na bagagem.
Massad foi campeão representando o estado de São Paulo nas duplas paralímpicas da classe MD18, ao lado de César Silva, numa campanha invicta com jogos emocionantes, incluindo um três sets a dois contra a dupla do Rio de Janeiro na semifinal e uma final disputadíssima diante da dupla da casa.
Outro ouro representando o estado veio na classe XD20, nas duplas mistas. Ao lado de Manuela Lima, Massad colocou São Paulo no topo com outra campanha invicta, sem perder nenhum set.
Massad ainda conquistou uma medalha representando o Sesi SP no Brasileirão Interclubes. Ao lado de Demétrius Reis, garantiu a prata na classe MD18 de duplas masculinas.
Já na classe 10 individual, Massad foi guerreiro, chegou invicto até a final onde perdeu os dois primeiros sets para Gabriel Antunes. O bauruense se recuperou na partida, venceu os dois sets seguintes e levou a decisão da medalha de ouro para o tie-break, o último e decisivo set. Porém, Massad acabou com a prata ao ser derrotado na última parcial por 11 a 6.
Mesmo com a derrota nesta edição do Brasileiro, Massad foi premiado como “Atleta do Ano” pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, por ser o melhor mesa-tenista brasileiro na Classe 10 Paralímpica, graças aos resultados conquistados no decorrer de 2025. Este foi o nono ano consecutivo em que o bauruense foi o melhor do país na Classe 10.
“Quero agradecer ao Sesi, meu clube, por todo o suporte durante a temporada. Também agradeço ao Ministério do Esporte, Bolsa Pódio, Caixa Loterias e ao Governo do Estado de São Paulo que potencializaram minhas conquistas. Sigo na luta e contando com o apoio de todos”, disse Massad. O bauruense ainda disputa mais uma competição em Blumenau, a categoria Absoluto A, para mesatenistas de elite sem deficiência.
Cláudio Massad é apoiado por Bolsa Atleta, Time São Paulo, Time Caixa, Multidrive, 360TT, HANDDRY, Zero 8, Academia Saúde & Cia, Acqua Physio Institute, OperaTT e Colégio Prevê.