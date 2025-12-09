O ex-jogador Ademir da Guia, o “Divino”, um dos maiores ídolos da história do Palmeiras e do futebol brasileiro, volta a Bauru para participar do jogo beneficente que será realizado no domingo (21), às 10h, na Arena Tóquio, que fica localizada na R. Cel. Alves Seabra, 2700 – Alto Alegre em Bauru. Meia habilidoso e elegante, Ademir disputou mais de 900 partidas pelo Palmeiras entre 1961 e 1977, conquistou seis Campeonatos Paulistas, a Copa do Brasil de 1969 e participou ativamente da famosa “Academia de Futebol”.

O evento contará ainda com outros ídolos do Verdão, como o goleiro Velloso, que atuou pelo clube entre 1993 e 2003, conquistando títulos como os Campeonatos Brasileiros de 1993 e 1994, a Copa do Brasil de 1998 e a Libertadores de 1999; e o atacante César Maluco, autor de mais de 200 gols pelo Palmeiras entre 1966 e 1977 e integrante da Academia de Futebol, famoso por sua finalização e presença de área. Outros ex-jogadores confirmados incluem Alceu, Osmar Cambalhota, Adãozinho, Rosemiro, Alex Afonso e Jorginho entre outros.

A partida será disputada entre o Palmeiras Master e a equipe Família Palmeiras 014, formada por torcedores do clube, reunidos em um grupo com mais de 500 integrantes. O evento tem caráter filantrópico: toda a renda arrecadada será revertida em alimentos, leite e brinquedos para instituições da cidade.