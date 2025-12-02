A Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado (TCE) de São Paulo julgou irregular o chamamento público e o contrato de gestão firmado pela Prefeitura de Bauru com o Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde – Avante Social, responsável pela administração da UPA Mary Dota desde julho de 2024. A decisão foi proferida em sessão realizada no dia 18 de novembro e publicada no último dia 5 de dezembro, sob relatoria do conselheiro Maxwell Borges de Moura Vieira. Cabe recurso por parte da Prefeitura.

O contrato, no valor de R$ 20,4 milhões, foi celebrado após Chamamento Público e tinha por objeto a gestão de atividades e serviços de saúde na unidade de pronto-atendimento, que já enfrentava histórico de dificuldades operacionais e alta rotatividade de profissionais.

Segundo o voto do relator, a decisão do município de adotar um modelo de gestão por Organização Social (OS) não foi devidamente fundamentada. O TCE apontou que não houve apresentação de estudos prévios que demonstrassem de forma clara e objetiva as razões que levaram à escolha da terceirização dos serviços — etapa considerada essencial para assegurar a vantajosidade da parceria.