A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Saúde, iniciou nesta segunda-feira (8) a aplicação da vacina que protege do Vírus Sincicial Respiratório (VSR) para gestantes, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF). A vacina é indicada para gestantes a partir da 28ª semana de gestação e tem como objetivo proteger os recém-nascidos de complicações causadas pelo VSR, um dos principais agentes de bronquiolite e pneumonia em bebês. Gestantes no final da gestação também podem receber o imunizante.

Para se vacinar, é necessário apresentar o CPF e a caderneta da gestante. A imunização está disponível para todas as gestantes, inclusive aquelas que realizam o pré-natal por convênios ou consultórios particulares. A iniciativa busca ampliar a proteção nos primeiros meses de vida do bebê, reduzindo o risco de quadros graves de bronquiolite e pneumonia associados ao VSR.

A Secretaria de Saúde reforça ainda que os outros imunizantes do calendário vacinal da gestante seguem disponíveis na rede municipal, entre elas dTpa, Influenza, Covid-19 e Hepatite B. As demais vacinas dos calendários infantil e adulto também são aplicadas nas unidades de saúde.