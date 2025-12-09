O Sebrae-SP, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), abriu edital de chamada pública para seleção de bolsistas que atuarão no Programa PEIEX na região de Bauru. Voltado à qualificação de empresas para exportação, o programa fortalece a inovação, a competitividade e a inserção internacional dos pequenos negócios. As inscrições são gratuitas, seguem até 19 de dezembro, e o início das atividades está previsto para fevereiro de 2026. O edital completo pode ser acessado no link.

O processo seleciona profissionais para bolsas de extensão nas modalidades Monitor, Técnico e Apoio Técnico, além de formar cadastro reserva para atuação no Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX) em diversas cidades do estado de São Paulo.

Para a região de Bauru, as vagas são distribuídas em: