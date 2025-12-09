O Sebrae-SP, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), abriu edital de chamada pública para seleção de bolsistas que atuarão no Programa PEIEX na região de Bauru. Voltado à qualificação de empresas para exportação, o programa fortalece a inovação, a competitividade e a inserção internacional dos pequenos negócios. As inscrições são gratuitas, seguem até 19 de dezembro, e o início das atividades está previsto para fevereiro de 2026. O edital completo pode ser acessado no link.
O processo seleciona profissionais para bolsas de extensão nas modalidades Monitor, Técnico e Apoio Técnico, além de formar cadastro reserva para atuação no Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX) em diversas cidades do estado de São Paulo.
Para a região de Bauru, as vagas são distribuídas em:
- Monitor: 1 vaga + cadastro reserva com bolsa no valor de R$ 6.912,25
- Técnico: 4 vagas + cadastro reserva com bolsa no valor de R$ 5.606,26
- Apoio técnico: 2 vagas + cadastro reserva com bolsa no valor de R$ 1.299,31
O PEIEX é uma iniciativa da ApexBrasil executada no Estado pelo Sebrae-SP, por meio da Faculdade Sebrae. O programa utiliza metodologia própria para capacitar MEIs, micro e pequenas empresas com potencial exportador, capacidade produtiva para iniciar suas exportações ou possibilidade de desenvolvê-las.
Para participar, os candidatos devem comprovar formação acadêmica, experiência profissional e conhecimentos específicos conforme os requisitos do edital. Também devem participar das capacitações da Faculdade Sebrae ao longo dos 24 meses de vigência da bolsa, que inclui ciclos de atendimento empresarial com duração de 3 a 4 meses. É necessário residir na cidade sede ou proximidade, ter disponibilidade para deslocamentos e possuir notebook e smartphone próprios, com acesso à internet e pacote Office.
A seleção será realizada em três etapas. A primeira consiste na inscrição, com preenchimento do formulário online indicado no edital, e tem caráter eliminatório. Na segunda etapa, também eliminatória e classificatória, serão analisados o currículo e a documentação enviada em um único arquivo PDF. A terceira e última etapa é uma entrevista online, com duração de até 20 minutos, igualmente eliminatória e classificatória.
As atribuições de cada modalidade e demais informações estão disponíveis no edital: https://faculdadesebrae.com.br/wp-content/uploads/Edital_005_2025_Equipe_Tecnica_atualizado_.pdf
Serviço:
Inscrições gratuitas para bolsas do Programa PEIEX na região de Bauru
Data: até 19 de dezembro
Inscrições e informações no edital pelo link https://faculdadesebrae.com.br/wp-content/uploads/Edital_005_2025_Equipe_Tecnica_atualizado_.pdf