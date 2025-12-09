O Jardim Botânico de Bauru realiza de 20 a 23 de janeiro de 2026, a 28ª edição do Curso de Férias ‘Minhas Férias no Jardim Botânico’ e acontecerá das 13h30 às 16h30.
O Curso é uma realização da Prefeitura de Bauru, através da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab) e do Jardim Botânico, com apoio das empresas Amigas da Natureza. A pré-inscrição terá início nesta sexta-feira (12), de forma online e segue até domingo (14).
Destinado a crianças de 8 a 10 anos, o curso acontece desde 2012, e tem como objetivo oferecer às crianças atividades lúdicas, no período de férias escolares, como dinâmicas, brincadeiras, caminhadas, jogos, contações de histórias e oficinas. As atividades são realizadas por todo o Jardim Botânico, permitindo às crianças o contato com diversas espécies de plantas e com ambientes naturais.
O curso trabalha temáticas ambientais, explorando as áreas das ciências e da botânica, de forma lúdica e divertida. Desta forma, as crianças passam a conhecer melhor o Jardim Botânico de Bauru, por meio de brincadeiras e atividades educativas, desenvolvendo a consciência ambiental e o reconhecimento da importância do Jardim Botânico na conservação das plantas.
PRÉ-INSCRIÇÃO
Os pais e responsáveis interessados deverão realizar a pré-inscrição da criança no formulário online, cujo link ficará disponível no site www.jardimbotanicobauru.com.br, sendo válido desta sexta-feira até domingo (14).
SORTEIO DAS VAGAS
O sorteio das vagas será nesta segunda-feira (15). O vídeo com a gravação do sorteio será enviado por e-mail para todos os inscritos. Serão contempladas 20 crianças, sendo dez meninos e dez meninas.
INSCRIÇÃO
A inscrição dos sorteados será gratuita e deverá ser feita nos dias 16 e 17 de dezembro, das 8h às 12h e das 13h30 às 16h. Para realizar a inscrição, os responsáveis devem comparecer ao Centro de Educação Ambiental do Jardim Botânico de Bauru com os seguintes itens.
- RG do responsável
- RG da criança sorteada
- Doação de livros de histórias infantis e gibis para a Árvore do Saber
Em caso de não preenchimento das vagas, serão chamados os inscritos da lista de espera. A inscrição para os sorteados da lista de espera será nos dias 18 e 19 de dezembro, das 8h às 12h e das 13h30 às 16h. O Jardim Botânico vai entrar em contato com os responsáveis apenas pelo e-mail fornecido na ficha de pré-inscrição.