O Jardim Botânico de Bauru realiza de 20 a 23 de janeiro de 2026, a 28ª edição do Curso de Férias ‘Minhas Férias no Jardim Botânico’ e acontecerá das 13h30 às 16h30.

O Curso é uma realização da Prefeitura de Bauru, através da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab) e do Jardim Botânico, com apoio das empresas Amigas da Natureza. A pré-inscrição terá início nesta sexta-feira (12), de forma online e segue até domingo (14).

Destinado a crianças de 8 a 10 anos, o curso acontece desde 2012, e tem como objetivo oferecer às crianças atividades lúdicas, no período de férias escolares, como dinâmicas, brincadeiras, caminhadas, jogos, contações de histórias e oficinas. As atividades são realizadas por todo o Jardim Botânico, permitindo às crianças o contato com diversas espécies de plantas e com ambientes naturais.